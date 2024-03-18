HAYDER, Ramazan Ayında 10 Ülkede 300.000 Kişilik İftar Sofrası Kuruyor

Bangladeş, Çad, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Kenya, Suriye, Somali, Yemen ve Türkiye’de her gün kurulan iftar sofralarıyla Ramazan’ın sevinci ve bereketi ümmet coğrafyasının dört bir yanına ulaştırılıyor.

Özellikle Gazze'de, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü zorlu şartlarda bile, HAYDER, bölgedeki imkânlar çerçevesinde çadırlarda 2.000 kişilik sıcak yemek üretimi gerçekleştirerek Han Yunus kamplarındaki mazlum Müslümanlara yardım eli uzatıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen bu insani yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar, cep telefonlarının mesaj bölümüne İFTAR yazıp 7153’e SMS göndermeleri halinde bir kişinin iftarlık bedeli olan 60 TL’yi bağışlayabilirler. 0212 923 1 923 no’lu HAYDER çağrı merkezinden ya da www.ahmetyesevi.org.tr internet sitesi üzerinden de detaylı bilgi alınabilir.

Yurt İçinde 10.000 Ramazan Kumanyası Dağıtılıyor

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HAYDER, insani yardım çalışmalarının %60'ını Türkiye'de gerçekleştiriyor. Yurt içinde ev ziyaretleri yapılarak tespit edilen 1.800 ihtiyaç sahibi aileye ve Ramazan ayının hemen öncesinde başvuruda bulunan vatandaşlara bir aylık mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 10.000 kumanya dağıtılıyor.

“Bağışlarınıza Doğru Adresler Buluyoruz”

Dağıtmak için toplayan, topladığını dağıtan dernek HAYDER, “Bağışlarınıza doğru adresler buluyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği çalışmalarında bağışçılarının zekât, fitre, fidye ve sadaka bağışlarını dar gelirli ailelere ulaştırarak alan el ile veren el arasında sevgiyle inşa edilen kardeşlik köprüleri kuruyor.