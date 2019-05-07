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Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar

Türkiye’nin en köklü liselerinden biri olan Haydarpaşa Lisesi bir ilk ile karşı karşıya.

07 Mayıs 2019 Salı 10:00
Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar

Türkiye’nin en köklü liselerinden biri olan Haydarpaşa Lisesi bir ilk ile karşı karşıya. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel adına açılışı gerçekleştirilen “Enver Yücel Tasarım Beceri Merkezi STEM+A CENTER”, Hüseyin Yücel’den babası Enver Yücel’e doğum günü hediyesi oldu.


Haydarpaşa Lisesi, 85’inci yılında, STEM+ A CENTER’a sahip Türkiye’nin ilk devlet okulu oldu. Enver Yücel, mezunu olduğu Haydarpaşa Lisesinin hayatına pek çok değeri katan, kendisi için çok özel bir okul olduğunu her fırsatta dile getiriyor. “Babam bana ‘Haydarpaşa Lisesini hiç unutma, o beni ben yapan okuldur’ demişti. Unutmadık. Babam Enver Yücel’in adıyla okula bir tasarım ve beceri merkezi kurduk. Doğum gününde kendisine sürpriz yaptık” diyen Hüseyin Yücel, Haydarpaşa Lisesine her zaman destek olacaklarını ifade etti. 4 ay önce oğlu Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel tarafından BUEK Başkanı Enver Yücel’e hediye edilmek için başlatılan “Enver Yücel Tasarım beceri Merkezi STEM+A CENTER”ın açılışında duygu dolu anlar yaşandı.



“Allah herkese hayırlı evlat versin”


Çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Enver Yücel, “Çok heyecanlıyım. Bana sadece karşı yakaya geçeceğimizi söylediler. Ben de şoför yanlış yola girdi sandım, sonra bir baktım Haydarpaşa’ya giriyoruz. Doğum günümü öğrenciler ile kutlayacağız herhalde diye düşündüm. Sonra içeri girdik ve bir baktım STEM laboratuvarı ve adım yazıyor. Haydarpaşa Vakfı Başkanı Emin Gökalpbaş benim liseden sınıf arkadaşım. Onunla çok güzel anılarımız oldu. Oğlum Hüseyin Bey ile konuşmuşlar ve bu STEM laboratuvarını dizayn edip tasarlamışlar. Özel okullarda ve dünyanın çeşitli okullarında olan STEM Merkezi, artık Haydarpaşa Lisesi’nde de var. Bu yüzden emeği geçen herkesi kutluyorum. Allah herkese hayırlı evlat versin derler, bana da oğlum Hüseyin’in doğum günümde böyle bir hediye vermiş olması beni son derece mutlu etti” dedi.



“Kuşaklar boyu hatırlanacak bir hediye olmasını istedik”


Kendileri için çok özel bir gün olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Babam, Enver Yücel’in doğum günü. Kalıcı bir hediye vermek istedik. Kuşaklar boyu hatırlanacak, herkesin gelip faydalanabileceği bir hediye olmasını arzuladık. Bu yolda da buranın renovasyonunu üstlendik. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmadan sonra bu merkezi hazır hale getirdik. Çok mutluyuz, çok onurluyuz. Babam Enver Bey de çok duygulandı. Kalıcı ve güzel bir hediye oldu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 10:00
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