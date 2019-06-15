Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı. Kurtarılanlar, kıyı emniyeti botuyla karaya çıkarıldı.
Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı.15 Haziran 2019 Cumartesi 16:18
Haydarpaşa açıklarında tekneleri devrilen bir grup vatandaş denizden kurtarma ekipleri tarafından mendireğe çıkarıldı. Kurtarılanlar, kıyı emniyeti botuyla karaya çıkarıldı.
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