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Haydar el-İbadi'den 'siyaseti bırakmıyorum' açıklaması

Irak'ta görevini kısa süre içinde devretmeye hazırlanan Başbakan İbadi siyaseti bırakmayacağını açıkladı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:12
Haydar el-İbadi'den 'siyaseti bırakmıyorum' açıklaması

Irak Meclisi'nde 42 sandalyesi bulunan Nasır Koalisyonu'nun lideri  İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, başbakanlıktan ayrılmasıyla siyaseti bırakacağı  yönündeki iddiaları yalanladı.

İbadi, açıklamasında, "Bundan sonraki mevki ve görevim ne olursa olsun  siyaseti bırakmayacağımı duyuruyorum. Devletin birliği ve egemenliğini koruyup  devlet müessesesinin sağlam şekilde kalkındırılmasına katkı sağlayacağına  inandığımız Nasır Koalisyonu'nun programını önemsiyorum. Gelecek dönemdeki tek  seçimim, milletvekilliği ve meclis dışındaki siyasi faaliyetlerim olacak."  ifadelerini kullandı.

Yeni hükümette bakanlık talebinde bulunmadıklarını vurgulayan İbadi,  ancak kendisine görev teklif edilirse Nasır Koalisyonu'nun siyasi vizyonuyla  uyuşması hâlinde kabul edebileceğini belirtti.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de hükümeti kurma  görevini bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Siyasi gruplarla  görüşmelerini sürdüren Abdulmehdi'nin yeni kabineyi haftaya açıklaması  bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:12
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