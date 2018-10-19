Haydar el-İbadi'den 'siyaseti bırakmıyorum' açıklaması

Irak Meclisi'nde 42 sandalyesi bulunan Nasır Koalisyonu'nun lideri İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, başbakanlıktan ayrılmasıyla siyaseti bırakacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İbadi, açıklamasında, "Bundan sonraki mevki ve görevim ne olursa olsun siyaseti bırakmayacağımı duyuruyorum. Devletin birliği ve egemenliğini koruyup devlet müessesesinin sağlam şekilde kalkındırılmasına katkı sağlayacağına inandığımız Nasır Koalisyonu'nun programını önemsiyorum. Gelecek dönemdeki tek seçimim, milletvekilliği ve meclis dışındaki siyasi faaliyetlerim olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümette bakanlık talebinde bulunmadıklarını vurgulayan İbadi, ancak kendisine görev teklif edilirse Nasır Koalisyonu'nun siyasi vizyonuyla uyuşması hâlinde kabul edebileceğini belirtti.

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini bağımsız Şii siyasetçi Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Siyasi gruplarla görüşmelerini sürdüren Abdulmehdi'nin yeni kabineyi haftaya açıklaması bekleniyor.