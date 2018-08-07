0553 313 94 23

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir!

Ortağının mal varlığına el koyduğu iddiasıyla yargılanan BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu, yurt dışına çıkışına da yasak getirildi.

07 Ağustos 2018 Salı 09:22
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, ortağı Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki mal varlığını zorla üzerine geçirdiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Hakkında "Nitelikli yağma ve açıığa imzanın kötüye kullanılması" suçlaması bulunan Baş hakkında karar çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK

Mahkeme, Haydar Baş'ın bütün taşınmazlarına tedbir koyarak yurt dışına çıkışına yasak getirdi.

AVUKATI HAKKINDA DA TEDBİR KARARI

Haydar Baş'ın yanı sıra, avukatı Lütfullah Önder'in de gayrimenkullerine tedbir konuldu.

İSTENEN HAPİS CEZASI

Haydar Baş hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:22
  1. haydar baş
  2. mahkeme

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    iyi olmuş bu herifide ortadankaldırın millet kurtulsun
  • maraşlımaraşlı1 sa önce
    Biraz daha eşeleyin bu çakma hoca bozuntusundan daha çok pislik çıkar . 2. adnan b.ktar vakası , bu şarlatanda karı kızla çok ilgileniyor. çevirdiği dalavereleri ,Allah rızası anonim şirketini unutmayın
  • hsnhsn54 dk önce
    Geç bile kalındı bu da bir adnan feto benzeti bir yapı sanki
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Zeytinyağı sektörünün duayen ismi vefat etti!
  1. Zeytinyağı sektörünün duayen ismi..
  2. İzmir'de kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi..
  3. YKS tercihleri bugün başladı
  4. Suudi Arabistan rest çekti: Kabul..
  5. En iyi üniversite hangisi?
  6. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
  7. Çamaşır makinesine soktuğu kolu koptu!
  8. FETÖ bağlantılı okullara operasyon: 37..
  9. Islak mendil kullananlar dikkat!..
  10. Fransız polisinden iğrenç hareket!..
  11. Ayağındaki elektronik kelepçeyle..
  12. Abdullah Gül'ün doktorundan ilginç..
  13. İYİ Parti'de bir istifa depremi daha!
  14. Kabak suyu tüketiminin faydaları..
  15. İşte Benfica Fenerbahçe..
  16. Negredo Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte..
  17. Kanadalı bakandan Suudi Arabistan'a..
  18. Emziren annenin ilaç kullanması bebeği..
  19. Fenerbahçe'den yılın bombası Carlos..
  20. Suudi Arabistan Kanada'ya uçuşları..
Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
Türkiye'den ABD'ye: Şaşırabilirsiniz!
İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
Akit Soruyor: Şeriat nedir?
Akit Soruyor: Şeriat nedir?
İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
İki günde 9 kişi öldü! O şehre giden Türklere uyarı
Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler