Haydar Baş'ın azılı din düşmanı Uğur Dündar'a yaptığı güzelleme ortaya çıktı

Bir televizyon programında BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın kitabını tanıtan azılı din düşmanı Uğur Dündar, kitapla birlikte Baş'ın kendine gönderdiği yazılı metni okuduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yazıyı okuyan din düşmanı Dündar'a Baş'ın methiyeler dizdiği ortaya çıktı. Baş'ın, yazdığı yazıda din düşmanı Dündar hakkında 'Milli, karakterli ve vatansever' gibi güzellemeler yapması dikkat çekti.





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