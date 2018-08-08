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Haydar Baş'ın azılı din düşmanı Uğur Dündar'a yaptığı güzelleme ortaya çıktı

Dr. Mustafa Eraslan’ın 6 milyon lira değerindeki malvarlığını zorla üzerine geçirtip boş senet imzalattığı gerekçesi ile yargılanan BTP lideri Haydar Baş'ın din düşmanı Uğur Dündar'a yaptığı güzellemeler ortaya çıktı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11

Bir televizyon programında BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın kitabını tanıtan azılı din düşmanı Uğur Dündar, kitapla birlikte Baş'ın kendine gönderdiği yazılı metni okuduğu görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yazıyı okuyan din düşmanı Dündar'a Baş'ın methiyeler dizdiği ortaya çıktı. Baş'ın, yazdığı yazıda din düşmanı Dündar hakkında 'Milli, karakterli ve vatansever' gibi güzellemeler yapması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
  1. Haydar Baş
  2. uğur dündar

YORUM YAZ

  • OsmanlıOsmanlı40 dk önce
    Her fırsatta ecdadımız Osmanlıya ağız dolusu küfreden biri! Osmanlı padişahları için "anaları gavur, eşşeoğlu eşşek, terbiyesiz, devletin içine ...lar" diyerek hakaretler yağdırıyordu!!!
  • NumanNuman45 dk önce
    Şıracının şahidi de bozacıymış.
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