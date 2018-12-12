Haydar Aliyev, vefatının 15'inci yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - "Tek millet, iki devlet" ifadesiyle Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel ayrılmaz bağlarına vurgu yapan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 15'inci yılında konserle anıldı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda CRR Senfoni Orkestrası’nın "Bir Millet İki Devlet" başlığıyla verdiği anma konserinde, Azerbaycan türkü ve ezgileri, müzikseverlerle buluştu.

Mustafa Mehmandarov'un yönettiği orkestrada, Azerbaycan devlet sanatçısı Azez Zeylanov, Berk Dalkılıç, Tutu Aydınoğlu ve Perihan Diana Nayır Artan solist olarak yer aldı.

Anma konserinde, CRR Senfoni Orkestrası Azerbaycan halk şarkılarının yanı sıra, Üzeyir Hacıbeyli'nin "Köroğlu" ve "Arşın Mal Alan" adlı eserlerini, Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın Arap temaları üzerine piyano konçertosunu, Sultan Hacıbeyov'un "Kervan", Emin Sabitoğlu'nun "Şükriyye", Qara Qarayev'in "Yıldırımlı Yollarla" ve yine Fikret Amirov'un "Nesimi Destanı" eserleri yorumlandı.

Haydar Aliyev, 1991-1993 yıllarında Aras nehri üzerinde Dilucu ve Sederek’i bağlayan "Hasret Köprüsü" ya da "Umut Köprüsü" olarak bilinen köprünün açılışını yaparak, Türkiye ile Azerbaycan arasında resmi sınır kapısının açılışına öncülük etmişti.

Açılış sırasında söylediği "Tek millet iki devlet" ifadesi, iki devletin tarihi ve kültürel ayrılmaz bağlarının olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı.