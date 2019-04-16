0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Haydar Aliyev sadece bir milletin değil Türk dünyasının liderlerinden biriydi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov:- "Aliyev sadece bir milletin lideri değildi. Haydar Aliyev Türk dünyasının liderlerinden biriydi"- Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran:- "Türkiye ve Azerbaycan bu tarih, duygu, ülkü birlikteliğinden aldıkları güçle yoluna ilelebet devam edecek"

16 Nisan 2019 Salı 19:52
"Haydar Aliyev sadece bir milletin değil Türk dünyasının liderlerinden biriydi"

ANKARA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov, "Haydar Aliyev sadece bir milletin lideri değildi, Türk dünyasının liderlerinden biriydi." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince Azerbaycanlı milletvekili Prof. Dr. Elmira Ahundova'nın "Haydar Aliyev: Şahsiyet ve Çağ, Kremlin'de Beş Yıl, Dönüş" ismiyle Türkçe yayımlanan eserin tanıtım toplantısı ve imza töreni Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Etkinliğe Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nın yanı sıra Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov, yaptığı konuşmada, Ahundova'nın Aliyev'i anlattığı eserin çok değerli olduğunu vurgulayarak, siyaset ve politikayla meşgul olan herkes için Aliyev'in yaşamının örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Aliyev'in, Azerbaycan'ın geleceğini inşa eden temel prensipleri oluşturduğunu söyleyen Hasanov, "Aliyev, sadece bir milletin lideri değildi. Haydar Aliyev, Türk dünyasının liderlerinden biriydi." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, sözlerine Aliyev'i rahmetle anarak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ileterek başladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarih, kültür, gönül ve duygu birlikteliğinin çok derin olduğunu vurgulayan Kıran, Haydar Aliyev'in Türk dünyasına büyük bir miras bıraktığını söyledi. Kıran, bu mirasın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde giderek daha da güçlendiğine işaret etti.

Kıran, iki ülkenin başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası platformlarda karşı karşıya kaldıkları sınamalarda ortak hareket ettiklerini belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'yi daha güçlü kılan bu kardeşliğin hepimize umut verecek şekilde daha da güçlendirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Aliyev'in bilge bir lider olduğunu kaydeden Kıran, "Türkiye ve Azerbaycan, bu tarih, duygu, ülkü birlikteliğinden aldıkları güçle yoluna ilelebet devam edecek. Aliyev'i sadece anarak değil anlayarak ve mesajlarını yaşatarak, geleceğe hep birlikte taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Haydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim de Aliyev'i Türkiye'de herkesin tanıdığını belirterek, "O Azerbaycan'ın ulu önderi, Türk dünyasının ak sakalıydı." şeklinde konuştu.

Ahundova, Aliyev'i çok sevdiğini dile getirerek, bu kitabı yazmasının sırrının ona duyduğu muhabbetten kaynakladığını söyledi.

Kitabının Türkçeye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahundova, Aliyev'in Türkiye sevgisinin ayrı bir kitabın konusu olabileceğini kaydetti.

Emiraslanov da Aliyev'in Türkiye'ye çok önem verdiğini söyledi. Ehliman Emiraslanov, "Ulu Önder Haydar Aliyev bir Türkiye sevdalısıydı. Türkiye'yi Azerbaycan kadar seviyordu." dedi.

Şamil Ayrım da böyle bir eserin özellikle gençler tarafından okunmasının önemine işaret etti. Ayrım, Karabağ sorununun çözümü için sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrım, 24 Nisan'a ilişkin Ermeni iddialarının da asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Bunu en son söyleyecek ülkenin Fransa olması lazım." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:52
  1. Azerbaycan
  2. Elmira Ahundova
  3. Haydar Aliyev
  4. Hazar İbrahim
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir yöneticileri MHK'yı ziyaret edecek
    1. Başakşehir yöneticileri MHK'yı ziyaret..
    2. Kadir Mısıroğlu yoğun bakımda! Durumu..
    3. Genelkurmay çatı davası
    4. "Türkiye ile ABD'nin birbirine..
    5. Efeler Ligi'nde final maçlarının..
    6. Elazığ’da kuvvetli yağış etkisini..
    7. ABD'den İran'a sosyal medya ambargosu!..
    8. Paul Scholes, bahis oynamaktan suçlu..
    9. "16 milyon İstanbullu kazandı"
    10. Bakan Akar'dan ABD'de kritik görüşme!
    11. Bolu’da kaçak kazı operasyonu
    12. "Türkiye, Avrupa yatırımının önemli..
    13. Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili..
    14. "Krizin çözümü için tüm seçenekleri..
    15. Beşiktaş, Sivasspor maçı..
    16. YSK, MHP'nin Kars seçim sonuçlarına..
    17. AB, Sudan'da geçiş döneminin siviller..
    18. İngiliz devi Beşiktaşlı yıldızın peşinde
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    20. AK Parti'den mazbata düzenlenmemesi..
    21. Bahreyn'de 138 kişi vatandaşlıktan..
    22. Milli Savunma Bakanı Akar Washington'da
    23. Batman'da kayıp kadının ardından..
    24. Kamera görüntülerini izleyince..
    25. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    26. AB'den İsrail'e "uluslararası hukuk"..
    27. MHP’nin Iğdır itirazı reddedildi
    28. Erdoğan-Lukaşenko ortak basın..
    29. Bakan Akar, Shanahan'a Suriye’de..
    30. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi