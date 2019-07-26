Haydar Aliyev Parkı yenileniyor Uzun yıllardan beridir Iğdır merkezde bulunan Haydar Aliyev Parkı’nın yenileme çalışmalarına başlandı.

Uzun yıllardan beridir Iğdır merkezde bulunan Haydar Aliyev Parkı’nın yenileme çalışmalarına başlandı.

Iğdır’da bulunan Haydar Aliyev Parkı, kentte yapılması planlanan meydan için geçtiğimiz günlerde tahliye işlemleri başlatıldı. Proje alanı olmasından dolayı parkta bulunan iş yerleri mahkeme kararıyla boşaltılmış, yenilenme işlemeleri için beklemedeydi. Tamamen tahliye işlemlerinin ardından Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan iş yerlerinin yıkım çalışmaları için, Iğdır Belediyesine ait ekipler sabah saatlerinde mesaiye başladı.

Azerbaycan’ın umumi lideri Haydar Aliyev’inde ismini taşıyan park, geniş bir alan üzerine büyük bir restorasyon yapıldıktan sonra, aynı isimle meydan olarak hizmet vermeye devam edecek.

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