Merhum Teoman Duralı, çalışmalarını neden Türkiye'de yürüttü? 'Hayatta en hakiki mürşit ilim değil, güvendir'

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2017 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verilen merhum Prof. Dr. Teoman Duralı, doktora belgesini aldıktan sonra kürsüde etkili bir konuşma yaparak, çalışmalarını neden yurt dışında değil de Türkiye'de sürdürdüğünü anlatmıştı.

'Hayatta en hakiki mürşit ilim değil, güvendir'

"Ben ilkokuldan profesörlüğüme kadar bütün eğitimimi bu ülkede aldım." diyen Prof. Duralı, "Birilerinin Oxford, Sorbonnne mezunu olmakla övündüğü bir süreçte ben her şeyimle bu ülkenin imkânlarıyla ilerledim. Ben bu ülkenin sermayesiyim ve bu sermayenin karşılığı olarak da ülkeme bir görev borcum var. Güven ve görev borcu. Hayatta en hakiki mürşit ilim değildir, güvendir. Çünkü güven olmazsa o ilim tehlikeli bir hal alabilir." ifadelerini kullanmıştı.

'Sadakat, güven ve utanma duygumu bu topraklardan ve babamdan aldım'

Gençlik yıllarında Kanada Üniversitesi'nden gelen bir davet üzerine oraya gitmeyi planladığını ancak babasının buna engel olduğunu söyleyen Prof. Duralı, şunları söylemişti:

"Ben de gençliğin verdiği zıpçıktılıkla Kanada'da üniversiteden gelen bir davet üzerine oraya gidecektim. Babam bana dedi ki, ‘Sen bu ülkenin imkanları ile bu noktaya geldin, ülkene olan borcunu ödedin mi ki gidip başka bir ülkenin sermayesi olup oraya hizmet edeceksin? Önce bir utanmayı öğren ve utan bakalım, ondan sonra ne yapacaksın karar ver.’ Ben utanmaya o gün başladım. Ve o günden sonra da utanmam hep artarak devam etti. Sadakat, güven ve utanma duygumu bu topraklardan ve babamdan aldım."

Prof. Dr. Merhum Duralı GZT Youtube kanalında da babasının kendisine öğrettiklerini anlatmıştı.