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Hayatlarında ilk kez kayak merkezindeler

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, evlerinde dört duvar arasında sıkışan engelli vatandaşların sosyalleşmesi, için “Engelliler Palandökenle Tanışıyor” etkinliği düzenledi.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Hayatlarında ilk kez kayak merkezindeler

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, evlerinde dört duvar arasında sıkışan engelli vatandaşların sosyalleşmesi, için “Engelliler Palandökenle Tanışıyor” etkinliği düzenledi.


Her hafta farklı, düşündürücü, öğretici ve dikkat çekici etkinliklere imza atan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi çalışmalarına doludizgin devam ediyor. “Engelliler Palandökenle Tanışıyor” etkinliği ile Erzurum Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Dedekorkut İşitme Engelliler Ortaokul öğrencileri ve görme engelli vatandaşlar, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin organizasyonu ile Palandöken Kayak Merkezine götürüldü.


Etkinliğe katılan 5 ile 65 yaş arası görme engelli vatandaşlar hayatlarında ilk kez kayak merkezini gezip ve hayatlarında ilk kez teleferik tadını çıkarmış oldular. Organizasyon boyunca sürprizlerle karşılaşan görme engellilere Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Palandökende dağında engelli vatandaşların onuruna Onur yemeği verdi.


Etkinlik hakkında bilgi veren Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizle sürekli istişare halindeyiz, onların hayatlarını sıkıcılıktan kurtarmak için haklarını her alanda savunarak mücadele eden bir kuruluşuz. Görme engelli kardeşlerimizin hayatlarında hiç kayak merkezine gitmediklerini ve hayatlarında hiç teleferiğe binmedikleri bilgisi bizlere ulaştı. Bu bilgi üzerine engelli kardeşlerimizi nasıl sevindirebiliriz diye düşündük ve mükemmel bir program organizasyonu düzenledik” dedi.


’BU MUTLULUK BAŞKA ŞEYE DEĞİŞİLMEZ’


Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, görme engellilerin hayatlarına dokunmanın hazzını yaşadıklarını söyledi. Koordinatör Keleşoğlu, "Bu etkinlikte amaç, görme engellilerin özgüvenlerini artırmak ve toplumla onları bir şekilde buluşturup toplumun görme engellilerin neler yapabileceğini görmesini sağlamaktır. Görme engelli kardeşlerimizin hayatlarını paylaşıp onların dünyalarına giriyoruz. Onların mutlu olması bizleri çok daha fazla mutlu ediyor. Etraftaki insanlar da mutlu. Bu haz, bu mutluluk başka şeylere değişilmez” diye konuştu.


Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizi sosyal ve kültürel hayata entegre etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz “Engelliler Palandöken ile Tanışıyor” etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, Okul Müdürü Mustafa Yılmaz’a, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Öte yandan hayatlarında ilk kez Palandöken Kayak Merkezine gitme ve teleferiğe binme tadını yaşayan ve organizasyondan memnun kalıp güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden görme engelli vatandaşlar programın mimarı Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
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