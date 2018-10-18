Hayatlarında ilk kez drone gören Afrikalı çocukların tepkisi!
Hayatlarında ilk kez drone gören Afrikalı çocukların tepkisi sosyal medyada oldukça büyük ilgi topladı.18 Ekim 2018 Perşembe 17:16
Uganda'nın kuzeyinde, Afrikalı çocukların ilk kez gördükleri drone'a verdiği tepki sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Drone'un peşinden koştular
Afrika turuna çıkan gezgin Mark Brandon Smith, drone'u uçurdu. Çocukların drone'a ilgi göstererek peşinden koşması sosyal medyada oldukça büyük ilgi topladı.
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