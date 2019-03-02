0553 313 94 23

Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da hayatını kaybeden Yargıtay 14.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:08
Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım, Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.


Ankara’da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yıldırım için, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile kent protokolü, hakimler, savcılar ve Yıldırım’ın yakınları katıldı. Bir dönem Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevini de yürüten Mustafa Yıldırım için, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırım, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Namaz öncesi konuşan Müftü Kondi, Mustafa Yıldırım’ın 1 ay önce kendilerini ziyaret ettiğini belirterek, "Kendi ifadesiyle ’müftü bey o kadar yoğun işlerle uğraşıyoruz ki ölüm ansızın gelip hepimizi götürecek. Dolayısıyla bize kalacak olan iyiliktir, ölüme hazırlanmaktır’ demişti. Bugün tamda dediği gibi ölüm ansızın geldi ve Mustafa ağabeyimizi aramızdan aldı. Allah Mustafa ağabeyimize rahmet eylesin" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye, dünyanın en yeni en modern spor tesislerine sahip"
    1. "Türkiye, dünyanın en yeni en modern..
    2. Van-Bahçesaray yolu tek şeritten..
    3. Belediye ekiplerinin kar ve buz..
    4. AK Parti'nin Rize Mitingi
    5. MŞÜ’de İslami İlimler Zirvesi
    6. Bakan Selçuk, “Bir taraftan..
    7. İkiyaşındaki Tayyip,..
    8. Türk Dünyası Gençleri Voleybol Turnuvası
    9. "82 milyon insanın kardeşliği en..
    10. Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    11. Ankara'da maden ocağında göçük
    12. Balıkesir’de 186 bekçi göreve başladı
    13. Milletvekili Doğru: “Ekonomide zor..
    14. Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza..
    15. Usta oyuncusu Şener Şen, akademik..
    16. Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy:..
    17. Türk Diyanet Vakıf Sen’den basın..
    18. Erdoğan müjdeyi verdi! Elektriğe yüzde..
    19. "Türkiye S400'leri almaktan..
    20. Sancaktepe’deki soba faciasında 2..
    21. İspanya Mayın Arama Gemisi Çanakkale..
    22. Galatasaray, BB Erzurumspor maçına..
    23. Resmen açıklandı! Esed Rejimi'nin..
    24. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
    25. Başkan adayı Uçar, ETB’de
    26. Başkanı Adayı Mevlüt Uysal: "Belde..
    27. Aziz Yıldırım TFF Başkanı mı olacak?..
    28. Erbil’dekanser hastalarına destek..
    29. Adıyaman’da 27 kişi yakalandı
    30. HDP'li başkan CHP'nin adayıyla..
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...