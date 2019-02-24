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Hayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandı

Görevi başındayken kalp krizine bağlı aort damarının çatlaması sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel, düzenlenen törenle memleketi Manisa’ya uğurlandı.

24 Şubat 2019 Pazar 16:31
Hayatını kaybeden polis memuru, memleketine uğurlandı

Görevi başındayken kalp krizine bağlı aort damarının çatlaması sonucu hayatını kaybeden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel, düzenlenen törenle memleketi Manisa’ya uğurlandı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 35 yaşındaki polis memuru Mehmet Emin Üzel, dün saat 16.00 sıralarında rahatsızlık geçirmesi sonucu ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizine bağlı aort damarın çatladığı tespit edilen polis memuru Üzel, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Üzer, ameliyat sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Evli ve 10 yaşında bir kızı, 1 yaşında da bir oğlu olan Mehmet Emin Üzel için Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ile çok sayıda meslektaşı ve mesai arkadaşı katıldı.


Tören sırasında Mehmet Emin Üzel’in eşi Ayşe Gül Üzel eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene katılan anne Saliha Üzel ise oğlunun tabutuna sarılarak feryat etti.


Üzel’in naaşı törenin ardından meslektaşlarının omuzlarında ambulansa taşınarak buradan toprağa verilmek üzere memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine uğurlandı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:31
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