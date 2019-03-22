Hayatını kaybeden genç motor sürücüsünün ailesi bir kez daha yıkıldı

Ankara’da 4 ay önce yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Orhan Moramullu’nun ailesi verilen hukuk kararından dolay bir kez daha yıkıldıklarını dile getirdi. Orhan Moramullu’nun annesi Derya Moramullu, “Benim çocuğum hayatının baharında yaşamdan koparıldı, çok üzgünüm yetkililerin el atmasını istiyorum” dedi.

Kaza, 30 Ekim 2018 tarihinde Ayaş-Ankara yolu üzerinde bulunan Ayakkabıcılar sitesi önünde meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki 59 LY 293 plakalı motosiklet sürücüsü Orhan Moramullu’ya, H.K. yönetimindeki siyah renkli Denizli plakalı bir araba arkadan çarptı. Ancak kamera görüntüleri ve bilirkişi incelemesi sonrasında, kaza aslının böyle olmadığı ortaya çıktı. Yolun sağ tarafına çekmiş, durur vaziyette bekleyen Moramullu’ya, H.K.’nın hızlı bir şekilde arkadan çaptığı görüldü. Bilirkişi raporunda; sürücü H.K.’nın aracıyla seyir halindeyken olay yerine geldiği zaman yol üzerindeki motosikleti zamanında görüp etkili fren yapabilmesi ve mesafesi olmasına rağmen dikkat ve özeni göstermediği, direksiyon manevrasıyla çarpmayı engellemesinin mümkün olduğu taktirde yeterli tedbirleri almadığı belirtildi.

Öte yandan, motosiklet kullanıcısı Moramullu’nun olay gününden 15 gün önce motorunun ailesi tarafından satın alındığı, ehliyet ve sigorta işlemlerinin sürmesinden dolayı kaza anında bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan sonra ağır yaralanan Moramullu, hastaneye kaldırıldı ancak 2 gün yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini 1 Kasım 2018’de kaybederek yaşamını yitirdi. Daha sonra olay taraflarca mahkemeye taşındı.

Genç motor sürücüsünün kusursuz olduğu belirlendi

Olay gününde H.K.’nın emniyetteki ilk ifadelerinde, "Ayaş Ankara yolunda, Ankara istikametine doğru seyir halindeydim. Sol taraftan plakasını alamadığım bir kamyon beni sıkıştırdı, ben aracımla sağa kaydım, aracı düzelttiğimde önümde motosiklet belirdi. Ardından motosiklete arkadan çarptım" dediği öğrenildi.

Sonrasında incelenen kamera görüntüleri ve bilirkişi raporunda, Moramullu’nun durduğu yerde park etmeyi yasaklayan, herhangi bir trafik levhası bulunmadığı, kamera görüntülerinde de H.K.’nın sağ tarafta durur vaziyetteki Moramullu’ya arkadan hızlı şekilde çarptığı görüldüğünden H.K.’nın asli kusurlu olduğu, hayatını kaybeden genç motosiklet sürücünün ise kusursuz olduğu görüş ve kanaatine yer verildi.

1 yıl 8 ay hapis cezası 12 Bin TL para cezasına çevrildi

Sanık H.K.’ya taksirle ölüme neden olma suçundan açılan kamu davasında sanığa 2 yıl ceza verildi ancak H.K.’nin iyi halinin göz önüne alınarak cezanın 1 yıl 8 aya indirilmesine karar verildi. Verilen hapis cezası da 12 bin 100 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmedildi.

Aile karar sonrası bir kez daha yıkıldı

Geçtiğimiz hafta olaya ilişkin son duruşmada verilen bu karar, Moramullu ailesini yıktı. Aile Avukatı Murat Eker, son duruşmada verilen kararı İstinaf Mahkemesine taşıyacağını bildirdi. Baba Mehmet Kemal Moramullu ise "Mahkemede karşı taraf 5 ayrı ifade verdi. İlkinde hareket halinde önüme fırladı dediler sonra mahkemede verdiği ifadeyi değiştirdiler. Kaskı yoktu, ehliyeti yoktu neden emniyet şeridinde durdu gibi ifadeler verdi. Çelişkili ifadeler var. Kask görünüyor, üzerinde motor kıyafeti var. Yani bütün tedbirleri almış. Karar sonucu zayıf bir sonuçtu, ölümlü bir kazanın para cezasına çevrilmemesi gerekiyordu. 20 yaşında askerlik kağıdı gelen bir oğlumdu. O kadar çok seviliyordu ki evde bir tek ona kızamıyorduk. Bu kadar çok seveni varmış ki, ne ben ne annesi tahmin etmiyorduk. Demek ki çok sevilen çabuk gidiyormuş” dedi.

Anne yetkililere seslendi

Anne Derya Moramullu ise yetkililere seslenerek, "Benim çocuğum hayatının baharında, hayattan koparıldı. Ne yazık ki çok üzgünüm yetkililerin el atmasını istiyorum. Böyle bir kazanın, para cezasıyla sonuçlanması beni büyük ve derinden yaraladı. Ben bir kez daha öldüm oğlumda bir kez daha öldü. Sayın yetkililerim acılı bir anne olarak sizden rica ediyorum bu konuya bir el atınız” diye konuştu.