Hayatını kaybeden çocuk organlarıyla umut oldu Mardin'de tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından bağışlanan organları iki hastaya nakledilecek

MARDİN (AA) - Mardin'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun organları ailesi tarafından bağışlandı. Kalp yetmezliği şüphesiyle iki gün önce Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan B.C, Mardin'deki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan B.C, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hastanenin anestezi uzmanı Dr. Mehmet Ak ile görüşen B.C'nin ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı. B.C'nin nakil için uygun bulunan böbrekleri, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin organ nakil uzmanları tarafından 1,5 saat süren operasyonla alındı. Organların, Diyarbakır'daki iki hastaya nakledileceği öğrenildi.

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