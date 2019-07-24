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Hayatını engelli halası ile amcalarına adadı

Adana'da, anne ve babalarını 8 yıl önce kaybeden zihinsel ve bedensel engelli üç kardeşe ağabeyleri sahip çıkarken, ağabeyin de rahatsızlanması üzerine tüm bakımları 24 yaşındaki yeğenleri Aysel Momyak tarafından yapılmaya başlandı- Halası ve amcalarının bakımını yapabilmek için çalıştığı işten ayrılan Momyak, evin bir odasındaki üç yatakta günlerini geçiren kardeşlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
Hayatını engelli halası ile amcalarına adadı

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da, anne ve babalarını 8 yıl önce kaybeden zihinsel ve bedensel engelli üç kardeşe ağabeyleri sahip çıkarken, ağabeyin de rahatsızlanması üzerine, tüm bakımları büyük bir özveriyle 24 yaşındaki yeğenleri Aysel Momyak tarafından yapılıyor.

Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde yaşayan 12 kardeşten Zarife (40), Sadettin (31), Ramazan Momyak (28) kardeşler, akraba evliliği nedeniyle doğuştan bedensel ve zihinsel engelli dünyaya geldi.

Anne ve babalarının desteğiyle hayata tutunan üç kardeş, 8 yıl önce baba ve annesini altı ay arayla kaybedince ağabeyleri Mehmet Ali Momyak'ın (52) yanında yaşamaya başladı.

Kendileri için ayrılan bir odada üç ayrı yatakta adeta bebek gibi bakıma muhtaç yaşayan üç kardeşle ilgilenen ağabey de 2 yıl önce lenf kanserine yakalanınca, ağabeylerinin 24 yaşındaki kızı Aysel Momyak bu sorumluluğu üstlendi.

Tüm gün engelli halası ve amcalarıyla ilgilenen Aysel, onları rahat ettirebilmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

- "Tüm günüm onlarla geçiyor"

Aysel Momyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının rahatsızlanması sonrasında hala ve amcalarının bakımını yapabilmek için çalıştığı tekstil fabrikasından ayrıldığını söyledi.

Son 2 yılının tamamen amcaları ve halasıyla geçtiğini aktaran Momyak, hiçbir şekilde ayağa kalkamayan, konuşamayan akrabalarının bakımını en iyi şekilde yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Momyak, üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduğunu belirterek, "Amcalarım ve halamın yemeğiyle, suyuyla, beziyle ilgileniyorum, tüm günüm onlarla geçiyor. Her şeylerini veriyorum. Biraz zor ama idare ediyorum. Yapacak bir şey yok, elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Momyak, bebek gibi bakıma muhtaç olan halası ve amcaları için haftada bir Evde Sağlık Hizmeti ekiplerinin geldiğini, gerekli tedavilerini yaptığını sözlerine ekledi.

Mehmet Ali Momyak da anne ve babasının ölümünün ardından kardeşlerini sahipsiz bırakmak istemediğini anlatarak, uzun yıllar bakımlarını kendisinin yaptığını ifade etti.

Aynı evde 8 çocuğu ve üç engelli kardeşiyle bir arada yaşadıklarını belirten Momyak, 24 yaşındaki kızının engelli amcaları ve halasının bakımını en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini kaydetti.

Engelli ve bakıcı aylığıyla geçimlerini sağladıklarını vurgulayan Momyak, ellerinden geldiği sürece kardeşlerinin bakımını en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını söyledi.

- "Aileyi hastaneye gitme sıkıntısından kurtarıyoruz"

Yüreğir Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Doktoru Alpay Türküner de en büyüğü 40 yaşındaki engelli kardeşlerin akraba evliliği nedeniyle doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olduğunu ifade etti.

Engelli kardeşlere dört yıldan bu yana evde sağlık hizmeti sunduklarını aktaran Türküner, "Üç kardeşin evde bakımını yaparak aileyi hastaneye gitme sıkıntısından kurtarıyoruz. Eve gelerek yatak yaraları, pansuman, tansiyon ölçümlerini yapıyoruz. Haftada bir aileyi ziyaret ederek engelli üç kardeşin sağlık sıkıntılarıyla yakından ilgileniyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. Adana
  2. engelli üç kardeş
  3. evde bakım

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