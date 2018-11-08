Hayatında ilk kez gördü, koşarak kaçtı! Sosyal medyada rekor kırdı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, yerel televizyon kanalı için havadan drone ile yapılan çekimde, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yolda yürürken, ilk kez drone gören kadın, cihazdan korkup, ağaçların arasına kaçtı. Görüntülerdeki bu anlar, izleyenleri gülümsetti.

Kameraman, drone ile görüntü çekmeye başladı

Kastamonu'da, bir süre önce köyünde ineklerini otlatırken, ilk defa drone gören kişinin tepkisi, sosyal medyada gündem olmuştu. Benzer olay, Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Yerel yayın yapan televizyon kanalının kameramanı, Sofular Mahallesi üzerinde, drone ile haber amaçlı görüntü çekmeye başladı.

Yaşlı kadın drone'u gördü, kaçmaya başladı

Bu sırada yolda yürüyen yaşlı kadın, havadaki drone'u gördü. Bir süre cihaza bakan; ancak anlam veremeyen kadın, drone'un üzerine doğru geldiğini görünce korkup, ağaçların arasına koştu.

Bu görüntüler, izleyenleri gülümsetti.