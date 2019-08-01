Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da depodan bozma evde yaşayan 52 yaşındaki Hasan Dişbudak, sokaklardan topladığı atık malzemeleri satarak hem kendi geçiniyor hem de 40 köpeğin bakımını gerçekleştiriyor.

Yüreğir ilçesinde, Seyhan Nehri kenarında atıl durumdaki depoyu kendisi için ev haline getiren Dişbudak, "canım, ciğerim" dediği 40 köpekle birlikte yaşıyor.

Anne ve babasını 5 yıl önce kaybeden Dişbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi hayattayken inşaatlarda ve günübirlik işlerde çalışarak geçimini sağladığını anlattı.

Hiç evlenmediğini, yakınlarını kaybettikten sonra ise sokaklarda yaşamaya başladığını dile getiren Dişbudak, tek dostunun köpekler olduğunu söyledi.

Atıl durumdaki depoyu kendine ev haline getirdiğini, burada birkaç sokak köpeğini beslemeye başladığını aktaran Dişbudak, hayvanlarla kurduğu iyi ilişkilerin ardından köpeklerin sayısının 40'a çıktığını kaydetti.

Dişbudak, sokaktan topladığı atık malzemeleri sattığını bu yolla hem kendine hem de köpeklerine baktığını ifade ederek, "Dört yıldan bu yana nehrin kenarında yaşayıp, mücadele ediyorum. Burada hayvanlar bakıyorum, atık toplayarak onlara kemik alıyorum. Onların karnını doyurmak, yaşatmak için mücadele ediyorum. Bunlar benim canım, ciğerim, çocuklarım. Beraber yatıyor, kalkıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan hayvanların bakımı için destek beklediğini kaydeden Dişbudak, özellikle hasta ya da yaralı olanlara ilaç alamadığını, sadece beslenmelerine yardımcı olabildiğini belirtti.