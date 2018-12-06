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Hayatın ikiyüzlülükleri

Gazetemiz okurlarından Fatih Kahraman, "Hayatın ikiyüzlülükleri" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:03
Hayatın ikiyüzlülükleri

Fatih Kahraman

Neredeyse hiçbir şey ve hiç kimse göründüğü gibi değil.

Uzaktan güzel görünenler yakından çirkin çıkıyor. Makyajlar nice ayıp, kusur ve çirkinlikleri örterken maskeler de birçok zevatı olduğundan daha farklı göstermektedir. Dışı boyalı cilalı, içiyse kof ve çürük olan yapılar… Kaportaya önem verip iç aksamı pek de önemsemeyenler… Süs ve ziynete kanıp da yanlış karar verenler… Gençlere özenen yaşlılar… Niyetini hiç mi hiç açığa vurmayıp karnından konuşanlar…

Yemin billâh edip söz verirken ahit ve akitlerini unutanlar…

Yaparım, ederim; o iş bende deyip de sıvışıp kayıplara karışanlar…

Dinle imanla alakası olmayıp da cami ve mescidlerde arzı endam edenler… Namazında niyazında olup da sosyal hayatın içerisinde her türlü film-fırıldağı çevirenler…

Sahtekârlığı meslek edinenler…

Nifak alametlerini marifetmiş gibi olur olmaz yerlerde sergileyenler…

İşini yürütmek, parsa kapmak, makam-mevki sahibi olmak için kırk tane takla atanlar ve menfaat için yamulanlar… Giderek sanallaşan hayatın ikiyüzlülükleri gerçekten saymakla bitmez; herkes birbirini aldatmayı üstün bir meziyet sayar hâle gelmiş ne yazık ki!.. Kısaca dinsizler-dindarlar, okuyanlar-okumayanlar, kadınlar-erkekler, esnaf-müşteri, alanlar-satanlar, iyiler-kötüler, dürüstler-sahtekârlar, zengin-fakir, yönetenler-yönetilenler, siyasiler-halk, dostlar-düşmanlar, yerliler-yabancılar ve diğerleri gerçekten göründüğü gibi değil. İslam coğrafyası, batı (ABD, Avrupa), Uzakdoğu; aslında dünya göründüğü gibi değil.

Hz. Mevlânâ: “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!” demiş de; maalesef durum öyle değil işte. Bakıyorsunuz insanlar böyle olmadığı gibi, eşyada, nesnelerde ve tabiatta da hiçbir şey göründüğü gibi değil artık. Bir günde dört mevsimi yaşadığınız oluyor. Manzaralar gerçekçi değil de hayal gibi görünüyor.

Nasıl ki, her filmin bir kamera arkası varsa, her bir bireyin de illa ki bir kamera arkası mevcut. Bu yapı, hayat tarzı olarak çoktan benimsenmiş vaziyette olunca siz de ister istemez kendi rolünüzü oynamak zorunda kalıyorsunuz.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:03
  1. Makyaj
  2. Namaz
  3. dinsizler
  4. dindarlar
  5. ABD
  6. Avrupa
  7. Uzakdoğu
  8. Hz. Mevlânâ

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