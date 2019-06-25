0553 313 94 23

"Hayatın İçinde Kadın '19” fotoğraf yarışması

Kadın ve Demokrasi Derneğinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına 450'yi aşkın sanatçı bin 700 eserle katıldı- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:- "Kadınlar olmasa yönümüzü de yolumuzu da bulamayız"- KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu:- "Fotoğraf yarışmamızın eserleri, kadınların ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini gözler önüne seriyor"

25 Haziran 2019 Salı 15:39
"Hayatın İçinde Kadın '19” fotoğraf yarışması

ANTALYA (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) düzenlediği, "Hayatın İçinde Kadın '19" fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, KADEM ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen "Hayatın İçinde Kadın '19" fotoğraf yarışmasının ödül törenine katıldı.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, kadınların hayatın içinde değil merkezinde olduğunu vurguladı. Türk kültürü ve geleneğinde kadının her şeyden önce geldiğini ifade eden Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Kadın hepimizin annesi, ilk öğretmeni, hayata hazırlayanıdır. Sonra eştir, bize yol gösterenlerdir. Kadınlar olmasa yönümüzü de yolumuzu da bulamayız. Kültürümüz, geleneğimiz, inancımız bunu öğretse de sorunlarımız var. İşte tam bu noktada kamu yönetimine destek veren sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını çok değerli buluyoruz. Kadına karşı şiddet, istihdam, adaletsizlik ve eğitim gibi toplumda kadınların yaşadığı her türlü sorunu çözmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz."

Karaloğlu, yapılan her çalışmayı değerli bulduğunu belirterek KADEM'i de yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Karaloğlu, "Organizasyona bin 700'ün üzerinde katılımın olması ve neredeyse ödül alanlarının tamamının da şehir dışından olması, yarışmanın sınırlarının ülke sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Bu organizasyonun yapan, eserleri ile bu yarışmaya katılan herkesi kutluyorum." dedi.

- "Unutulmaya terk edilen kadın emeğini gün yüzüne çıkarıyor"

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ise teknolojinin de gelişmesiyle fotoğraf sayesinde hem anı ölümsüzleştirmenin ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmenin daha kolay olduğunu söyledi.

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in "Fotoğrafın altın çağında deformasyon ve photoshop yoktu, fotoğraf, görsel hakikate en yakın şeydi." dediğini anımsatan Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Görsel hakikat, yani fotoğraf, güzeli temaşa etmek isteyen göz ile güzellikte vücut bulmuş sözün ve bütün bunların filizlendiği yüreğin tek bir anda mühürlenmesidir. Fotoğraf yarışmamızın eserleri, kadınların ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini gözler önüne seriyor. Kadının sosyal hayatın tam da kalbinde olduğunu gösteren bu çalışmalar, unutulmaya terk edilen kadın emeğini de yeniden gün yüzüne çıkarıyor."

KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Taş Demirez ise yarışmacıların Türkiye’de farklı alanlarda farklı sosyo kültürel ortamlardaki kadınları fotoğrafladığını aktardı ve yarışmayı gelenekselleştirerek kadın sorunlarına farkındalık sağlamak istediklerini söyledi.

Toplamda 450'nin üzerinde fotoğraf sanatçısının katıldığı fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü "İmece" adlı fotoğrafla Bayrak Ayhan, ikincilik ödülünü "Hasta Bakımı" fotoğrafıyla Cihan Karaca ve üçüncülük ödülünü ise "Zorlu Kış" fotoğrafıyla Özhan Çörek kazandı.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:39
  1. Antalya
  2. Antalya Valisi Münir Karaloğlu
  3. KADEM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADSYB Damızlık Düve Merkezinde yetiştirilen ilk parti 68 düve ihaleye çıkıyor
    1. ADSYB Damızlık Düve Merkezinde..
    2. Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
    3. Başkan Alan’a Kardemir Karabükspor..
    4. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    5. "Suudi Arabistan'daki soruşturmanın..
    6. Kahta’da hırsızlar tutuklandı
    7. Mezuniyet diplomasını küçük oğlu ile..
    8. VakıfBank'a Brezilyalı smaçör
    9. Umumi tuvaletlerdeki tehlike! |..
    10. Bixby nedir ne işi yarar? Bixby nasıl..
    11. Şanlıurfa’da futbol yaz okuluna yoğun..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Badavut’tan..
    13. Türkiye'den Suudi Arabistan'daki Abha..
    14. Fırlatılan roketin çekirdeği okyanusa..
    15. Türkeli’de çevre temizliği etkinliği
    16. İlk Akit duyurmuştu! Fredrik..
    17. Case IH traktör tanıtım günleri..
    18. Burhaniye’de yaptılar, Balıkesir’de..
    19. TOBB’dan meclis üyelerine..
    20. Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
    21. Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi..
    22. İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef..
    23. Yılmaz: “Kararlı adımlarla..
    24. Tunceli'de kaybolan genci arama..
    25. Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile..
    26. Ünverdi’den Ninova Nöroteknoloji Ar-Ge..
    27. Sarıkamış’ta ayı ile karşılaşan inşaat..
    28. Malatya sporcular muaythai..
    29. Kahta Ziraat Odası Haziran Ayı meclis..
    30. Kapkaç anı güvenlik kamerasında
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı