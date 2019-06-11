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“Hayatımızdaki enerji" resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Aras EPSAŞ tarafından ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Enerji" resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldılar.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
“Hayatımızdaki enerji" resim yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Aras EPSAŞ tarafından ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen “Hayatımızdaki Enerji" resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen törenle aldılar.


Erzurum Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile Erzurum’daki merkez ilçelerde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “Hayatımızdaki Enerji" adlı resim yarışması ödülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Törenine Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Karapınar, Aras EPSAŞ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Aras EPSAŞ olarak düzenlediğimiz ’Hayatımızdaki Enerji’ adlı resim yarışması ile geleceğimizin mimarı öğrencilerimizde bir bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçladık. Enerjinin hayatımızın tüm alanlarına nüfuz etmiş bir konu olduğunu fark etsinler istedik. Çocuklarımızın resimlerine baktığımızda bunu başardığımızı, öğrencilerimizin enerjinin önemini, hayatımızdaki yerini kavradıklarını görmek bizleri mutlu etti. Resimlerde özellikle yenilenebilir enerji konusunda ne kadar hassas ve bilinçli olduklarını da bizlere hissettirdiler. Dereceye giren girmeyen tüm öğrencilerimizin ellerine sağlık."


İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Karapınar ise tören öncesi yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak düzenlenen bu yarışmanın öneminin farkındayız. Zira günümüz şartlarında enerji, hayatımızın temel ihtiyaç alanlarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Okullarımızdan yarışmaya yoğun bir katılım oldu ve burada bulunan öğrencilerimiz dereceye girdiler. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu


Yarışmada birinci olan öğrenciye laptop, ikiciye tablet, üçüncüye çeyrek altın ve diğer dereceye girenlere çanta, boyama seti hediye edildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
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