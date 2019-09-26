Hayatı tehlikede! İspanya'ya çağrı: "Sonu Kaşıkçı gibi olmasın"

Mısır cunta rejimi Abdülfettah el-Sisi’nin yolsuzluklarını eylül ayı başında yayımladığı videolar ile ifşa eden ve geçen hafta Kahire başta olmak üzere birçok şehirde rejim karşıtı eylemleri tetikleyen Mısırlı sürgün işadamı Muhammed Ali, İspanya güvenlik güçlerinden kendisini korumasını istedi. Pazartesi gecesi yeni bir video yayımlayan Mısırlı işadamı “hayati tehlike” altında olduğunu iddia etti.

Mısır istihbarat servislerinin, Sisi’yi hedef alan videolarının ardından, İspanya’ya ajanlar gönderdiğini iddia eden Muhammed Ali, İspanyol yetkililerden koruma talep etti. Ali, birkaç haftadır İspanya’da “kaçak hayatı” yaşadığını da iddia etti. Ali son olarak, gelecek cuma Mısır’da “milyonluk eylem” çağrısında bulunmuştu.

Sonu kaşıkçı gibi olmasın

Sisi karşıtı Mısırlı işadamı, Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda ise, “Bana bir şey olursa sorumlusu İspanyol yetkililerdir” ifadesini kullandı. İspanyol hükümetini, ülkedeki konum bilgilerini Sisi rejimiyle paylaşmakla itham eden Muhammed Ali, “Bazı yozlaşmış Mısırlı yetkililer, İspanya’da karanlık kişilerle beni öldürmeleri için anlaştı” iddiasında bulundu. Ali, “Eğer İspanya’da öldürülürsem, bu, Avrupa’nın da tıpkı ABD gibi yalancı olduğunun ispatı olacaktır” dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise, Muhammed Ali’nin mesajından sonra, İspanyol hükümetine “Sonu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi olmasın” mesajlarıyla, korunması talebinde bulunması dikkat çekti. Muhammed Ali’nin geçen hafta tetiklediği eylemlerin ardından Mısır polisi 600’den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

(Yeni Şafak)