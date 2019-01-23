"Hayatı kucaklama anı" güvenlik kamerasında

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan Remzi Özyurt'un, evinde yangın çıkan Afgan ailenin pencereden attığı 2 çocuğunu kucaklayarak kurtarma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı. Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak kurtardı.

Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden çıkardı.



Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları polis ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Afgan Muhammed Norazi'nin eve yaklaşık 1 ay önce taşındığı öğrenildi.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.



Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazete dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.

- Hayatı kucaklama anı kamerada

Bu arada ailenin Mukaddese ve Ümit Norazi'yi pencereden atmaları ve Özyurt'un onları yakalaması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Özyurt'un sırayla pencereden atılan iki kardeşi yere düşmeden kucaklayarak kurtarması görüyor.



