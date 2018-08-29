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Ayla Oranlı kimdir? Hayatı kaybeden Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı kaç yaşındaydı ve Ayla Oranlı'nın hastalığı neydi?

Ayra Oranlı kimdir? 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayla Oranlı nereli? Ayla Oranlı hangi filmlerde rol aldı. Ayla Oranlı hastalığı neydi?

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:46
Ayla Oranlı kimdir? Hayatı kaybeden Yeşilçam oyuncusu Ayla Oranlı kaç yaşındaydı ve Ayla Oranlı'nın hastalığı neydi?

Ayra Oranlı kimdir? 77 yaşında hayatını kaybeden Ayla Oranlı nereli? Ayla Oranlı hangi filmlerde rol aldı. Ayla Oranlı hastalığı neydi?

Sinema ve TV oyuncusu, müzik yorumcusu Ayla Oranlı hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu Ayla Oranlı’nın uzun bir süre kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Ayla Oranlı, 1949 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Genç Kızlar, Kaderin Pençesi, Kuklalar, Aşk Dediğin Laf Değildir, Ben Sana Mecburum, İntikam Meleği: Kadın Hamlet, Akrep Yuvası, Benim Gibi Sevenler, Günahın Bedeli, Güneşten de Sıcak, Duyar mısın Feryadımı, Kaderin Tuzakları gibi filmlerde rol aldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:46
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