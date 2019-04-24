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Seçim 2019 Sayfası

Hayati İnanç’tan gençlere tavsiye: "İyi bir insan olun"

Yazar Hayati İnanç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “İyi bir insan olun.

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:41
Hayati İnanç’tan gençlere tavsiye: "İyi bir insan olun"

Yazar Hayati İnanç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, “İyi bir insan olun. Mühendis, avukat olmasanız da olur ama iyi bir insan olmaya çalışın” dedi.


Yazar Hayati İnanç, Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesinin düzenlediği söyleşiye katıldı. Söyleşide konuşan İnanç, insan beyninin en esaslı fonksiyonunun dikkat olduğunu söyledi. İnsanoğlunun eğer dikkatini toplamasının önemli olduğuna dikkat çeken İnanç, "Bunu en iyi imam hatip talebeleri bilir. Her insan bir dahidir. Ama bu işi çok da kolay değildir tabii. Dikkati dağıtacak çok tuzak, hile var. Yaşadığımız alem karmaşık. İnsanoğlunun kafası karışık. Dünü düşünür, bugünü hesaplar, yarına kafayı takar. Oysa şair der ki; ‘Dün öldü, yarın ya doğar ya doğmaz, elinde sadece bugün var. Kıymetini bil’. Modernlerin ’anı yaşa’ dediklerin şeyin güzel anlatım biçimidir aslında bu” diye konuştu.



“İyi bir insan olun”


Gençlere tavsiyelerde de bulunan İnanç, “İyi bir insan olun. Mühendis, avukat olmasanız da olur ama iyi bir insan olmaya çalışın. Allah’ın kulusun, hesaba çekileceksin. Suni hedeflere harcanacak ömür yok. Bu ömrün kazası, tekrarı ve telafisi yok. Yaratılış gayesine uygun güzel bir insan olma hedefi merkezde olmalı” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:41
  1. doğa

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