Kenan Işık'ın hayati fonksiyonları normale döndü

Kenan Işık, 2014'ün Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşüp başını çarparak komaya girmişti. Sözcü'nün haberine göre, Işık'ın aile dostları, usta sanatçının durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığını söyledi.

Ekranların sevilen ismi Kenan Işık'ı Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bulunan yazlığında göre tanıklar, usta oyuncu ve sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"KENAN IŞIK'IN SOL TARAFI FELÇLİ"

Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak, videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinlerinin iddialarına göre, Işık'ın sol tarafı felçli ve bir kişinin yardımıyla hareket edebiliyor. Tanıkları, Işık'ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman aile için konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirttiler.

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"29 AĞUSTOS'DA AİLESİYLE BİRLİKTE BODRUM'DAN İSTANBUL'A DÖNDÜ"

Kenan Işık'ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları "Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum'da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum'da bulunan evinden ayrılarak İstanbul'a döndü" ifadelerini kullandı.

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"İNŞALLAH EN YAKIN ZAMAN GELİR VE PROGRAMI SUNMAYA DEVAM EDER"

4 yıl önce gitmiş olduğu spor salonunda, saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden itibaren bitkisel hayatta olduğu söylenen Kenan Işık'ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor ve ailesinin ise usta sunucu ve oyuncunun hiç kimse ile görüşmesine izin vermediği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Murat Yıldırım, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, "Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder" yanıtını vermişti.