Hayatı bedava! Sinema yönetmeni yılda yemeğe 10 TL harcıyor







Senede yaklaşık 10 lira gibi inanılması zor bir parayı yemek için veren William'ın hikayesi çok ilginç. Marketlerde satılmayan, restoranlarda yenmeyen ve çöpe atılan yiyeceklerle beslenen genç bir adam o.. Neredeyse 4 yıldır marketten yiyecek alışverişi yapmıyor, dışarıda yemeğe para ödemiyor. Tüketim çılgınlığına, gıda israfına karşı çıkan ve çöpe atılan yiyecekleri toplayarak onları lezzetli yemeklere dönüştürüyor.

Çok fazla miktarda yenilecek durumda olan yemeğin çöpe atıldığını söyleyen William para harcamadan da karın doyurmanın mümkün olduğunu fark ediyor.

O günden bugüne çöplere atılan yiyecekleri karıştıran, marketlerde, pazarlarda satılmamış ve çöpe atılmış olan meyveleri, sebzeleri, süt ürünlerini kısacası yenebilecek durumda olan her şeyi toplayan bir adam o.



Sözlerine şöyle devam eden genç adam, "Hayatım diğer insanlardan çok ta farklı değil. Diğer insanlar yiyecek için alışverişe çıkarken ben pazarlara, marketlerin çöp kutularına bakıp nelerin yenebileceğini araştırıyorum." sözleriyle çöpten yemek bulmanın kolay olduğunu belirten William "Çöpe atılan yemeklerin kalitesini ve miktarını bir bilseniz" diyerek ekliyor...

Üstelik çöpten beslendiği süre içinde hiç hasta olmamış ve zehirlenmemiş



Bu kadar insan açken ve yetersiz beslenirken restoranların, süpermarketlerin yenmeyen, satılmayan taze ve sağlıklı yiyecekleri çöpe atıyor olmasına hala şaşırdığını söyleyen William, çok kaliteli şeyler yediğinin ve sağlıklı beslendiğinin altını özellikle çiziyor. Son dönemde vegan olmaya karar verdiğini belirten William bu sebeple çöpleri karıştırırken biraz daha fazla zaman harcadığını ama buna değdiğini söylüyor.

O 10 lirayı nereye harcadı?



10 TL yi nereye harcadı diye merak edenlere hemen cevabını verelim.



Bir gün William ve ekibi Avusturalya'da bir ada olan Deal Island’da film çekimi yaparken geceyi orada geçirmek zorunda kalmış ve William etrafta hiç çöp bulamamış. Karnı çok acıktığından 2,75 dolara kraker ve protein bar almış. William uzun süre aradan sonra parayla aldığı ilk yiyeceği yedikten sonra ki hislerini çöpten yediklerimden sonra çok yavan geldi diyerek açıklıyor.



Bu arada genç adam, amacının insanları çöplerden yiyecek toplamaya teşvik etmek değil, çok fazla miktarda yiyeceğin düşüncesizce israf edildiğini gösterebilmek.. Sadece Türkiye’de yılda yaklaşık 2 milyar adet ekmeğin, 1.5 milyar ton gıda maddesinin çöpe atıldığını düşünürsek genç adamın ne kadar da haklı olduğunu anlayabiliriz..