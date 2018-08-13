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Hayati Arkaz İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye mi geçti? Hayati Arkaz kimdir?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nen son dakika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'a davet. "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" diye konuştu. TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz İYİ Parti GİK ve MDK listesine giremedi. Peki Hayati Arkaz MHP'ye katılacak mı? İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz İYİ Parti'den istifa mı edecek?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:41
Hayati Arkaz İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye mi geçti? Hayati Arkaz kimdir?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nen son dakika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'a davet. "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" diye konuştu. TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz İYİ Parti GİK ve MDK listesine giremedi. Peki Hayati Arkaz MHP'ye katılacak mı? İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz İYİ Parti'den istifa mı edecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin İP’in kongresinde daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. MHP lideri şunları söyledi: “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”

HAYATİ AKRAZ MHP'YE GEÇTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli'nin yaptığı davet sonrası MHP'ye geçti.

İYİ PARTİ'DE LİSTE DIŞI KALANLAR

TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ile Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, İlahiyatçı Ayşe Sucu, eski milletvekilleri Celal Dağgez ve Ersönmez Yarbay liste dışı kaldı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:41
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