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Hayata şişenin dibinden bakıyorlar! CHP'li rakıcılar gemi azıya aldı

CHP’li İmamoğlu’nun İstanbul’da kazanması, CHP’nin alemci sempatizanlarını iyice azdırdı. Kutlama adı altında camilere karşı şampanya patlatan, sokaklarda ellerinde biralarla dans edenlerden sonra, şimdi de rakı sofralarından mesaj vermeye başladılar. Rakı içip “Her şey çok güzel oldu” sloganı atan CHP’li aile, “Artık her yerde rakı içeceğiz” diyerek CHP’nin yönetimindeki belediyelerde yeni dönemle ilgili hedeflerini de ortaya koydular.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr 

Hayata şişenin dibinden bakan CHP seçmeni, Ankara, Antalya, İstanbul gibi büyükşehirleri CHP’nin kazanmasının ardından faşist zihniyetini topluma yansıtmaya başladı. İstanbul’u İmamoğlu’nun kazanmasının ardından zafer sarhoşu olan CHP’liler, sarhoşluk taleplerini kamusal alana taşımaya başladılar. Alkol ve zararlı alışkanlıkları yasaklayan yasaları da hiçe sayan CHP’li içiciler, başörtülü ve dindar vatandaşları tahkir ederek saldırgan bir tutum sergiliyorlar.

“Artık her yerde rakı içeceğiz”

İmamoğlu’nun kazanmasını “Her şey çok güzel oldu” sloganıyla rakı içerek kutlayan CHP’li bir aile, slogan attıktan sonra “Artık her yerde rakı içeceğiz” mesajıyla gerçek niyetini gözler önüne seriyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:57
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Ekrem Imamoğlu
  5. chp

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