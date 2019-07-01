Hayata şişenin dibinden bakıyorlar! CHP'li rakıcılar gemi azıya aldı

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

Hayata şişenin dibinden bakan CHP seçmeni, Ankara, Antalya, İstanbul gibi büyükşehirleri CHP’nin kazanmasının ardından faşist zihniyetini topluma yansıtmaya başladı. İstanbul’u İmamoğlu’nun kazanmasının ardından zafer sarhoşu olan CHP’liler, sarhoşluk taleplerini kamusal alana taşımaya başladılar. Alkol ve zararlı alışkanlıkları yasaklayan yasaları da hiçe sayan CHP’li içiciler, başörtülü ve dindar vatandaşları tahkir ederek saldırgan bir tutum sergiliyorlar.

“Artık her yerde rakı içeceğiz”

İmamoğlu’nun kazanmasını “Her şey çok güzel oldu” sloganıyla rakı içerek kutlayan CHP’li bir aile, slogan attıktan sonra “Artık her yerde rakı içeceğiz” mesajıyla gerçek niyetini gözler önüne seriyor.