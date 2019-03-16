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Hayata küsmedi, sanatına tutundu, gelirini de Otizmli bireylere bağışladı

Bingöl’de geçirdiği trafik kazasından sonra tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden Ebru sanatı ustası Kadir Ekici, kursiyerlerle birlikte yaptığı tabloları, otizmli öğrenciler için sergide satışa çıkardı.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
Hayata küsmedi, sanatına tutundu, gelirini de Otizmli bireylere bağışladı

Bingöl’de geçirdiği trafik kazasından sonra tekerlekli sandalye ile yaşamına devam eden Ebru sanatı ustası Kadir Ekici, kursiyerlerle birlikte yaptığı tabloları, otizmli öğrenciler için sergide satışa çıkardı.


Çorum Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan ve Ebru sanatı ile uğraşan Kadir Ekici (30), 2012 yılında trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını süren Ekici, 2 yıl aranın ardından tekrar çok sevdiği sanata başladı. Halk Eğitim ve Gençlik Merkezi’nin destekleriyle açtığı kursta sanatını icra eden Ekici, kursiyerleriyle birlikte hazırladıkları tabloları otizmli öğrenciler için Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde açtığı sergide satışa çıkardı. Sergi yoğun ilgi görürken, bir çok kişi de satın alarak destek oldu.


Buradan gelen gelirleri Otizmli öğrenciler için harcayacaklarını belirten Ebru sanatçısı Kadir Ekici, “2009’dan beri Ebru sanatıyla ilgileniyorum. Ebru sanatıma olan ilgim su üzerinde yapılması dolayısıyla oldu. 2015’ten beri de Bingöl’de çeşitli kurslar vererek bu sanatın devamlılığını sağlamaya çalışıyorum. Bu sanata olan ilgi ve alaka ilimizde her geçen gün artıyor ve buna vesile olmakta benim için bir gurur kaynağı. Yaklaşık 3 aydır yaptığımız kurs sonucunda kursiyerlerle yaptığımız çalışmaları sergiye çıkardık. Sergiden gelen satış gelirlerini de otizmli bireylere harcayacağız. Onların çeşitli ihtiyaçları karşılanacak. Umarım herkes için bir örnek olur” dedi.


Sergideki kazançların otizmli öğrencilere harcanmasından dolayı memnun olduklarını belirten Bingöl Engelliler Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz ise, “Kadir hocamızın otizmli çocuklarımız için düzenlemiş olduğu bu sergiye biz dernek olarak katılım sağladık. Gerçekten çok iyi bir düşünce iyi bir fikir. Hem dernek hem de vatandaş olarak bu çalışmasını sonuna kadar destekliyoruz. Engelli olmasına rağmen böyle bir çalışma yapması ayrı bir güzellik katkı, takdire şayandır. Vatandaşlarımızın gelip bu sergiyi yerinde görmesi ve otizmli öğrencilere destek olması çok önemli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:07
  1. sanat
  2. sergi
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