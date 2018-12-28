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Hayata Fırsat Projesi'nden "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı"

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hayata Fırsat Projesi kapsamında "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı" başlıyor

28 Aralık 2018 Cuma 09:59
Hayata Fırsat Projesi'nden "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı"

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hayata Fırsat Projesi kapsamında "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı" başlatılıyor.

lLO'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Türk vatandaşı ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimcilere "Haydi Büyütelim Bu İşi" çağrısında bulunuluyor. Program KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve dünyaya açılmalarına destek vermeyi hedeflerken başvurular 20 Ocak 2019 tarihine kadar www.haydibuyutelimbuisi adresinden yapılabilecek.

Firmaların başvuru formunun yanı sıra, ürün, hizmet ve hikayelerini anlatan bir niyet mektubu yazmaları gerekiyor. Başvuran işletmeler içinden seçilecek 50 firmaya bir yıl boyunca teknik destek, hibe ve mentörlük desteği verilecek, firmalar yurt dışına açılma fırsatı bulacak.

Başvuracak işletmelerin Türk vatandaşı veya geçici koruma sağlanan Suriyeliler tarafından kurulmuş olması ya da geçici koruma sağlanan Suriyeli ve Türk vatandaşı ortaklı bir işletme olması gerekmekte. İşletmenin en az bir yıl önce kurulmuş olması ve ürettiği bir ürün ya da verdiği bir hizmetin bulunması şartı aranıyor. Programa her sektörden başvuru yapılabilirken işletmede en az 5 kişinin çalışıyor olması şartı söz konusu.

Seçilecek işletmeler Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından yetkilendirilmiş 20 yerel danışmandan 1 yıl boyunca mentörlük desteği alacak. İşletmeler özelinde yapılacak değerlendirmeler sayesinde firmanın ihtiyaçları tespit edilecek.

İşletmelere özel ticari iş planları hazırlanacak, uygulanması için teknik destek ve mikro-hibe verilecek. ITC'nin desteğiyle yurt dışı pazarlarına açılma fırsatları sağlanırken firmalar, program sonunda geliştirdikleri iş planlarını melek yatırımcılara sunma imkanı bulabilecek.

Başvuru için gereken belgeler ise şunlar; Başvuru formu, niyet mektubu, işletme kuruluş belgeleri, patent/faydalı model belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınması gereken belgeler ve vergi borcu yoktur yazısı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:59
  1. "KOBİ Güçlendirme ve Destek Programı"
  2. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

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