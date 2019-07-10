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’Hayata Dönüş’ operasyonu davasının görülmesine devam edildi

Bayrampaşa Cezaevi’nde ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda 12 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
’Hayata Dönüş’ operasyonu davasının görülmesine devam edildi

Bayrampaşa Cezaevi’nde ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda 12 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.


Bayrampaşa Cezaevi’nde 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleştirilen ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda 12 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.


Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Bayram Tetik’in Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile savunması alınırken taraf avukatları hazır bulundu.


Gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı Jandarma Genel Komutanlığından talep edilen ses kayıtlarına ilişkin, ellerinde telsiz kaydı olmadığını dolayısıyla böyle bir kayıt gönderemeyecekleri cevabı geldiğini aktardı.



“Amacımız belliydi hayat kurtarılacaktı”


Savunması sorulan eski teğmen sanık Bayram Tetik, operasyondan önce tatbikat yapıldığını ve maketler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Tetik “Operasyondan 3-4 gün önce Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından karayolu ile Hasdal’a geldik. Amacımız belliydi, hayat kurtarılacaktı. Hükümlü ve tutuklular sağlıklı olarak tahliye edilecekti. Başımızda rütbeli Yüzbaşı Bayram Özer vardı. Toplam 7-8 otobüs hareket ettik. Otobüsten indiğimizde Hasdal’a gittik. Sözlü emir bize yemek öncesi verildi. Askeri malzemelerimizi indirdik. Sivillerden kimse ile temas etmedik. Biz oraya girdiğimizde yangın yoktu. Direkt olarak içeri girdik. Cezaevi koğuşlarının içinde bomba silah görmedim. Yatak kırdıklarını da görmedim. Mahkumlarda silah olduğu bilgisi birliğimizde dolaşıyordu. Ben bana verilen yazıyı megafondan saat 5 gibi okudum. Yazıda müdahalenin açlık eylemlerine yönelik bir eylem olduğu koğuşlara zarar verilmeyeceği yazıyordu. Ben görev yerime çıkmadan önce burada bir buğu, duman gördüm. Operasyon öncesinde ölüm orucu nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Olayda hayatını kaybeden 12 can dışında diğerlerini biz hayata tutundurduğumuza inanıyorum. Çünkü operasyondan sonra kimsenin ölüm orucu nedeniyle öldüğünü duymadım. Bizim amacımız zaten hayat kurtarmaktı” dedi.



"Davanın konusu insanların diri diri yakılması"


Sanığın buğu, duman gördüm demesi üzerine müşteki avukatı Ömer Kavili, komutanların görev yerine geçmeden operasyonun başladığını söyledi. Ömer Kavili, davanın konusunun insanların diri diri yakılması olduğunu da aktardı. Kavili, “Masum insanlara silah ve kimyasal silah kullanan tüm sanıkların yargılanması gerekirken, yalnızca askerler yargılanmıştır. P90 kod adli silahı kimin kullandığının ortaya çıkmasını istiyoruz. Adına operasyon denilen bu cinayetin ortaya çıkmaması için insan cesedinden et koparan faillerin ortaya çıkarılması gerekmektedir” dedi.


Müşteki avukatının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ifadesi alınmayan sanıkların ifadesinin alınmasını talep etti. Söz verilen sanık Bayram Tetik ise haklarının ihlali ve can güvenliği açısından yayın yasağı talebinde bulundu.


Mahkeme tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, daha önce savunması alınan sanıklardan emekli Binbaşı Zeki Bingöl’ün yeniden SEGBİS ile dinlenilmesine ve Telsiz İşleri Genel Müdürlüğüne yeniden yazı yazılarak dava konusu olaya ilişkin telsiz kayıtlarının var ise dökümünün, rapora bağlandıysa raporun istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
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