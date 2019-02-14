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Hayata döndüren yardım

Avcılar’da yıllardır evinde yatağa bağlı yaşayan 84 yaşındaki Şeriban Öksüz’e AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:27
Hayata döndüren yardım

Avcılar’da yıllardır evinde yatağa bağlı yaşayan 84 yaşındaki Şeriban Öksüz’e AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy yardım eli uzattı. Ulusoy, tedavi görmesi için hastanede yardımcı olduğu Şeriban teyzeyi, hastane odasında ziyaret ederek 14 ŞubatSevgililer Günü’nü kutladı.


AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan yaşlı hastanın tedavi sürecinde yanında oldu. 84 yaşındaki Şeriban Öksüz’e destek veren Başkan Adayı Ulusoy’un sürpriz ziyareti sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Öksüz’ün kızı Selma Gürel de annesinin bu sürecinde yanında olduğu için Ulusoy’a teşekkürlerini iletti. Öksüz’ün Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde 8 ayrı branştan doktor tarafından hastanede kontrol altına alındığı öğrenildi. Ulusoy ziyaretlerinin ardından hastanede tedavi altında olan hastaların, refakatçilerin ve çalışanların 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü’nü kırmızı karanfil vererek kutladı.


Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Ulusoy, Şeriban Öksüz’ün tedavi sürecini anlatarak, “Teyzemiz hem şeker hastasıydı hem de uzun süredir kronik rahatsızlıkları olan bakıma muhtaç bir durumdaydı. Biz de Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ndeki arkadaşlarımız ile irtibata geçtik. Teyzemizi hastanemize yatırdık ve 8 farklı branşta tüm doktor arkadaşlarımız değerlendirdiler. Muayene yaptılar, kısa zamanda teyzemiz toparladı. Biz de bugün 14 Şubat Sevgililer Günü çiçeğimizi aldık teyzemizi ziyarete geldik. Hem de tekrar bir duasını alayım dedim. Hem de halini hatırını sorduk” dedi.


Annesine olan ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getiren Selma Gürel ise “Annem 6-7 yıldır yatıyordu yerinden kımıldayamıyordu. Biz hastaneye gelip gitmekte çok zorluk çekiyorduk. O gündür İbrahim Bey’den Allah razı olsun geldi. Bütün her şeyi dört dörtlük annemin. Her şey için çok sağ olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:27
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