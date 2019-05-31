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“Hayata Bağlan” afişiyle dereceye giren öğrenciye ödülü Kaya’dan

Ülke genelinde yapılan fotoğraf, kısa film, afiş yarışmasında dereceye giren İrem Aktaş, ödülünü Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’dan aldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:11
“Hayata Bağlan” afişiyle dereceye giren öğrenciye ödülü Kaya’dan

Ülke genelinde yapılan fotoğraf, kısa film, afiş yarışmasında dereceye giren İrem Aktaş, ödülünü Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’dan aldı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde Karayolu Trafik Güvenliğine ilişkin araç içinde emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırması amacıyla “Bu Kemer Sana Çok Yakışır” konulu fotoğraf-gif ve kısa film ile afiş ve slogan yarışması sonuçlandı. Yarışmaya Sakarya’dan katılarak “Hayata Bağlan” afişiyle afiş kategorisinde dereceye giren İrem Aktaş’a Sakarya İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fatih Kaya ödülünü ve başarı belgesini verdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:11
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