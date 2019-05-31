0553 313 94 23

Hayata 4 gün tutunabildi

Bursa İnegöl Domaniç karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:05
Hayata 4 gün tutunabildi

Bursa İnegöl Domaniç karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Durumu ağır olan yaşlı kadın tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza İnegöl Domaniç Karayolunda meydana geldi. Kocayayla Mevkisi’nde seyir halinde olan Abdullah Kaplanyönetimindeki 16 F 7718 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Abdulkadir Koç idaresindeki 33 ABK 704 plakalı TIR ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile özel otomobil hurdaya döndü. Özel otomobil içerisinde bulunan Asiye Kaplan ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde 4 gün sonra hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    1. Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    2. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    3. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
    4. Darp ettiği kadını otomobilden attı
    5. Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp,..
    6. MTSO’dan yetimlere iftar verildi
    7. Başkan Kazgan’ın Kadir Gecesi mesajı
    8. KATSO’nun geleneksel iftarına büyük..
    9. Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
    10. “Bilginin İslamileştirilmesi”..
    11. İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme..
    12. Zerzevan Kalesi onlarca karede..
    13. Düzce’de lüks otomobile çarpan motorun..
    14. Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden..
    15. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam
    16. 11 milyar litre suyu kirlenmekten..
    17. Hayata 4 gün tutunabildi
    18. Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm..
    19. Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
    20. Tatil için hala plan yapmayanlara..
    21. Polis ve savcı tepkiye göre..
    22. Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı..
    23. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    24. İşte fotoğraf! Abdullah Avcı böyle geldi
    25. Fuat Çapa ve Eskişehirspor nikâh..
    26. Termal’de bayram tatili yoğunluğu
    27. Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı
    28. Birgün'e şok! RTÜK işlem başlatacak
    29. Kaymakam Kılıç’tan, Başkan Kayda’ya..
    30. Büyük Usta Nazım Hikmet, Selçuk’ta..
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı