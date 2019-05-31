Hayata 4 gün tutunabildi

Bursa İnegöl Domaniç karayolunda meydana gelen kazada, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Durumu ağır olan yaşlı kadın tüm müdahaleye rağmen kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza İnegöl Domaniç Karayolunda meydana geldi. Kocayayla Mevkisi’nde seyir halinde olan Abdullah Kaplanyönetimindeki 16 F 7718 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Abdulkadir Koç idaresindeki 33 ABK 704 plakalı TIR ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile özel otomobil hurdaya döndü. Özel otomobil içerisinde bulunan Asiye Kaplan ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor