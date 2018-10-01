'Hayat rehberiniz Kur'an olsun'

“GAYEMİZ KUR’AN’A BAĞLI NESİLLERİN YETİŞMESİ”



Yürütülen proje kapsamında Denizli AGD Liseler Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ Denizli’mizin tüm liselerinde Mahmut Toptaş Hocamızın hazırlamış olduğu Kur’an-ı Kerîm Meali’ni genç kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda ‘Hediyem Kur’an Olsun’ kampanyasını başlattık. Çabamız ve gayretimiz Kur’an’a bağlı nesillerin yetişmesidir.



“BATI ‘YOK OLUŞ’ MEDENİYETİDİR”



Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerin önüne, kendi tarihi, kültürü ve misyonundan uzaklaştırmaya yönelik engellerin konulduğunu ifade eden açıklamada, “Bizlere tek çare olarak gösterilen Batı medeniyetinin aslında bir çare değil, bir yok oluş medeniyeti olduğunu görüyoruz. Bin yıldır bu ülkeden, bu coğrafyadan tüm insanlığa adaletle hükmetmiş bir milletin, bu büyük İslam medeniyetinin evlatları olarak, genç neslimizi Kur’an Meali ile buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz”



“GENÇLİĞİMİZ HER ŞEYİMİZ”



“Gençliğimiz bizim her şeyimiz, Anadolu Gençlik Derneği’nin niyeti gençliğimize, Kur’an ahlakıyla ahlaklanmasını ve Batı medeniyetinin değil İslam medeniyetinin bir evladı olduğunu hatırlatmayı sağlamaktır.”