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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül’den Simav ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül nezaket ziyaretinde bulundu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül’den Simav ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’na, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül nezaket ziyaretinde bulundu.


Hayata mutlu bireyler hazırlamak amacıyla her zaman, herkese, her yerde eğitim verilmesi gerektiğini belirten Gül “ Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Bireylerin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek, insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen, belgelendirebilen, izlenilebilen kaliteli eğitimler sunmak için çalışıyoruz. Simav ziyaretimizde bu gibi çalışmalara yer verildiğini gördük. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil Aktay, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün Simav’a yapmış olduğu nezaket ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek, hediye tablo takdim etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
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