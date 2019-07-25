0553 313 94 23

Hayat Ağacında yeni yönetim belirlendi

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğinde, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Hayat Ağacında yeni yönetim belirlendi

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneğinde, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi.


Hayat Ağacı Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan kurulu üyeleri belirlendi. Hayat Ağacı Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nda gündem maddeleri görüşüldü. Belediye eski başkan yardımcısı Ahmet Özaydın, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Divan kuruluna verilen tek listeden oluşan önergede, asil ve yedek üyeler tespit edildi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, genel kurulda oy birliği ile Hayat Ağacı Derneği yönetim kurulu başkanlığına seçildi.Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman’ın da olduğu listede 11 asil, 11 yedek üye belirlendi.


Hayat Ağacı Derneğinin olağanüstü genel kurul toplantısının son bölümünde konuşan Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, önceki dönem yöneticileri ile dernekte vazife alan, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


Toplantı, dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta bahçeye girecek
    1. Giresun’da üretici 3 Ağustos’ta..
    2. İİT'den Somali'deki intihar..
    3. Başkan Akkaya Genç KOMEK Yaz..
    4. DGS puanları fizyoterapi
    5. Malezya Başbakanı Mahathir'e fahri..
    6. CHP'li eski vekil açıkladı: Ali..
    7. Milli Savunma Bakanlığında kritik..
    8. Elazığ’da mülteci sorunları ele alındı
    9. ABD'li heyetle görüşen Akar'dan açıklama
    10. Başkan Altun esnaf sofrasına konuk oldu
    11. Malazgirt Zafer Anıtı’nda çevre..
    12. "Niyetimiz Maraş'ın Türk idaresinde..
    13. Eda Erdem Dündar: "Avrupa..
    14. Evin kombisinden yılan çıktı
    15. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    16. Tyler Boyd: "Harika bir kulübe geldim"
    17. Başkan Gürkan, Altıntop ve Kafkas ile..
    18. Akar: "Bir gecikmeye tahammülümüz..
    19. Dev kaya parçası evin üzerine düştü
    20. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bütün..
    21. DGS puanları hemşirelik
    22. Forum Mersin’de Kore Kültür Günü..
    23. Türkiye’nin ilk çadır kamp oteli,..
    24. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    25. Tyler Boyd: Harika ve çok büyük bir..
    26. TCMB döviz kurları
    27. “Bakan’dan söz aldım” deyip açıkladı:..
    28. 50 kilo altınla kayıplara karıştı
    29. Karadağ'da Hadzibegic dönemi
    30. İstanbul otelleri UEFA Süper Kupa'ya..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı