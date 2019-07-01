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Hayallerinin peşine düşen gençler, un helvası satarak dünyayı geziyor

Sırt çantaları ile Türkiye’den yola çıkan iki arkadaş, un helvası ve kendi yaptıkları bileklikleri satarak önce Brezilya, ardında da Uruguay’a giderek hayallerinin peşine düştü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Hayallerinin peşine düşen gençler, un helvası satarak dünyayı geziyor

Sırt çantaları ile Türkiye’den yola çıkan iki arkadaş, un helvası ve kendi yaptıkları bileklikleri satarak önce Brezilya, ardında da Uruguay’a giderek hayallerinin peşine düştü.


Çocukluk arkadaşı olan 26 yaşındaki Alican Güç ve Orkun Çetin, küçük yaştan beri gezgin olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Farklı kültürleri tanımak için çadır ve az sayıda kıyafetle yola çıkan gençler, ceplerindeki parayı tüketince kendi yaptıkları un helvası ve bileklikleri satarak hayallerinin peşinden gitmeyi sürdürüyor.


Önce Brezilya’nın Sao Paolo kentine giden Alican Güç ve Orkun Çetin, yaşadıkları zorlukları İHA muhabirine anlattı. Sokaklarda, terminallerde yatmak zorunda kaldıklarını belirten gençler, gezgin olmanın böyle bir yanının olduğunu bilerek yola çıktıklarını söyledi.


Türk kültürünü gittikleri her yerde tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden gençler, geçimlerini sağlamak için un helvası ve bileklik satıyor, ayrıca çadırda yaşıyorlar.


Brezilya’dan Uruguay’a yürüyerek geçtiklerini söyleyen Alican Güç, “Birer sırt çantası ve çadırımızla yola çıktık. Brezilya’ya indiğimizde hesabımızda 9 bin 200 lira para vardı. 3,5 ayı aşkın süredir yoldayız. Bileklik yapıp satıyoruz. Sokak yemeği yapıp satmaya başladık. Onun dışında gelirimiz yok. Brezilya’dan Uruguay’a yürüyerek geçtik. Çadırda kalıyoruz. Uruguay’da Melo kasabasında tanıştığımız insanlar bize iyi davrandılar. Biz de başka insanlarla tanışarak başka kapılar açtık kendimize” dedi.


Melo’da Meslek Yüksekokulu Gastronomi sınıfına Türk tarihi ve Türk mutfağı sunumu yaptıklarını söyleyen Alican Güç, yola çıktığı arkadaşı Orkun Çetin’in aşçılıkla arasının iyi olduğunu belirterek, “Sokakta un helvası yaptık, insanların hoşuna gitti. Sokakta un helvası satıyoruz. Güzel para kazanıyoruz. Yapımı da kolay” diye konuştu.


Yola çıkarken dönmek için bir tarih belirlemediklerinin altını çizen Alican Güç, “Ne kadar sürerse o kadar devam edeceğiz. Uruguay’dan Arjantin’e, Patagonya bölgesine, oradan Şili’ye, daha sonra da Kuzey’e gitmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
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