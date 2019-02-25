Hayallerini sahneye taşıdılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin geleneksel sanatımıza sahip çıkması amacıyla düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması il birinciliği yarışması Erzincan’da yapıldı.

Erzincan Gençlik Merkezinde yapılan yarışmada gençler "Hayallerini Sahneye Taşı" sloganıyla il birincisi olmak için ter döktüler. Gençler tarafından temel değerlerimize uygun olarak hazırlanan oyunları alanında uzman jüriler değerlendirdi. Yarışma öncesi gençlere başarılar dileyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu " Gençlerimiz bu yarışmalar ile birlikte kültürümüzü, değerlerimizi hem sahneye hem de geleceğe taşıyorlar. Gençler Arası "Türk Müziği-Şiir Okuma-Tiyatro ve Bilgi" yarışmaları ile gençlerimiz yeteneklerini sergileme imkanı buluyorlar. Bu yarışmaları düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.Yapılan yarışmaya EKM Tiyatro ve Daltonlar adlı 2 ekip katıldı. Yapılan değerlendirmelere göre Daltonlar Tiyatro Ekibi "Öğrenci Aranıyor A.Ş." adlı oyun ile il birincisi oldu. Dereceye giren ekip 16 Nisan 2019 tarihinde Van’dadüzenlenecek olan grup yarışmasında Türkiye finaline katılmak için yarışacaklar.