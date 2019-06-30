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Hayallerini mayaladı, bisikletine atlayıp Türkiye’yi gezmeye başladı

MARDİN (İHA) – İzmir’de yaklaşık 6 yıldır yatalak olan annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan ancak hep bisikletine binip Türkiye’yi gezmeyi hedefleyen Abdullah Tetik, annesinin bakımını yakın bir arkadaşına devrederek bisikletiyle ülkeyi dolaşıyor.

30 Haziran 2019 Pazar 10:49
Hayallerini mayaladı, bisikletine atlayıp Türkiye’yi gezmeye başladı

MARDİN (İHA) – İzmir’de yaklaşık 6 yıldır yatalak olan annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan ancak hep bisikletine binip Türkiye’yi gezmeyi hedefleyen Abdullah Tetik, annesinin bakımını yakın bir arkadaşına devrederek bisikletiyle ülkeyi dolaşıyor. Mardin’e ulaşan Tetik, pedal çevirerek kendini terapi ediyor.


İzmir’in Karaburun ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Abdullah Tetik, yaklaşık 6 yıldır şizofreni olan ve yatağa bağımlı yaşayan annesinin bakımı ile birebir ilgilendi. Her gün hiç bıkmadan annesinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen Tetik, bu süre zarfında hep bisikletine binip Türkiye’yi gezmeyi hayal etti. Yaklaşık bir buçuk ay önce annesinin bakımını çok sevdiği bir arkadaşına devreden Tetik, bisikletine binip pedal çevirmeye başladı. Çevirdiği pedal sayesinde kendini terapi eden Tetik, bir buçuk ay içerisinde Ağrı, Eleşkirt, Diyadin kaplıcaları, Doğu Beyazıt, Kars, ve Kars’ın Boğa Tepe köyü ve Mardin’i gezdi. Yaklaşık bir ay daha pedal çevirmeyi planlayan Tetik, daha sonra annesinin bakımını tekrar üstlenmeyi amaçlıyor.



9 yıl sonra ilk gezi


50 dereceyi bulan Güneydoğu’nun en sıcak illerinden Mardin’i gezen Tetik, yıllardır hayallerini mayaladığını söyledi. Plan yapmadan bölgeleri, ilçeleri ve köyleri gezdiğini belirten Tetik, “Ağrı, Eleşkirt, Diyadin kaplıcaları, Doğu Beyazıt, Kars ve Kars’ın Boğa Tepe köyü Peynir Müzesi’ni gezdim. Benim şizofren hastası bir annem var ve 6 yıldır yatalak. İzmir’in Karaburun ilçesinde yaşıyorum. Annemin bakımı ağır, son 6 yıldır yatalak. 9 yıldır bulunduğum ilçeden dışarı çıkmadım. Ama hayallerimi mayaladım. 9 yıl aradan sonra bu tura çıktım. Önce ruh sağlığımı düzeltmek için fiziksel sağlımı koruyordum zaten. Geziyorum, moral topluyorum. Annemin bakımını Şanlıurfalı olan ve benim için çok kıymetli olan Fatma Demir arkadaşıma devrettim. Doğal köylere bakıyorum. Gezdiğim köylerden bilgi alıyorum. 1 ay sonra evde olacağım. Gezdiğim köyler hakkında bilgi alıyorum” dedi.



Güneydoğu’da misafirperverliğe hayran kaldı


İzmir’de yaşadığını, Güneydoğu halkının misafirperverliğine hayran kaldığını kaydeden Tetik, şöyle devam etti:


“Buralar aslında hiç de gösterildiği gibi değil. Para vermeye korkuyorum, çekiniyorum, hakaret algılıyorlar. Çadırım, uyku tulumum var, çok nadir kuruyorum. Evlerinde beni ağırlıyorlar. Onların verdiği enerji ile bu sıcakta bana enerji veriyor ve geziyorum.Bunun yanında iyi beslenme de çok önemli. Tuzla, suyu eksik etmemeye çalışıyorum. Çantamda peynir, zeytin, kaya tuzu 10 kilo taşıyorum ama beslenme de çok önemli. İnsan faktörü çok önemli. Mardin’den sonra Diyarbakır ve Tunceli’ye gideceğim, ardından doğduğum toprak olan Niğde’ye gideceğim. Çok plan yapmıyorum, büyü bozuluyor. En çok etkilendiğim Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Maral köyü sınırları içinde bulunan Maral Şelalesi, buralar beni çok etkiledi.”


Tetik, daha sonra bisikleti ile Mardin ve Diyarbakır’ı görmek üzere yola çıktı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:49
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