‘Hayallerini erteleme Türkiye’ rekora koşuyor

Konut sektörünün canlanması için ay başında başlatılan alım kampanyasına ilgi devam ediyor. gaz devam ediyor. 6 kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım) yanı sıra Kuveyt Türk’ün finans desteğiyle yürütülen indirimli kampanya atağının gözde projeleri Emlak Konut GYO güvencesinde inşa edilen konutlar oldu.

2 Haziran’da başlayan ve ilgi yoğunluğu devam eden ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasıyla vatandaşların iki yıldır ertelediği konut talebine cevap veriliyor. Birçok projede satış ofislerinin randevulu sisteme geçtiği bugünlerde konutunu seçen, uygun ödeme seçenekleri sunan bankaların yolunu tutuyor. Büyük ilgi gören kampanyanın ilk haftasında 3 bin 500 konut satılmış ve 3 milyon 500 bin liralık ciro elde edilmişti. Son verilere göre satışların hızı kesilmedi ve kampanyada iki haftada 5 bin konuta ulaşılarak kasaya 6 milyar liraya yakın para girdi.

4 proje daha eklendi

2 Haziran’da, Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen ve bir kısmı anahtar teslim olan 26 projede başlatılan kampanyaya son bir hafta içinde dört proje daha eklendi. Bu projeler Ormanköy Çekmeköy, Emlak Konut Bizim Mahalle 1. Etap, Allsancak ve Benim Kentim Yalova olarak sıralanıyor.

Avantajlarla dolu kampanya

‘Hayallerini erteleme Türkiye’ kampanyasına koşan vatandaşlar, konutu satın aldığında ödemeye 24 ay sonra başlıyor. Vade farklarının enflasyonun altında planlanmasından dolayı daha da cazip gelen maliyet hesaplamasıyla hem vatandaş hem de sektörün önde gelen markaları için fırsat daha da güçlü hale gelmiş oldu. Söz konusu kampanyada, vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80’i için kredi kullanabiliyor. Kalan yüzde 20’lik ödeme için de yüzde 5 peşinat veriliyor. Geriye kalan yüzde 15’lik kısım ise üçüncü yılda ödenebiliyor. Vade farkı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyona liraya kadar yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü için yüzde 0.79 olarak uygulanıyor. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanıyor.

Dipten zirveye

Yılın ilk 5 ayında ekonomik daralma ve coronavirüs salgınının etkisiyle aylık satışlarda 40 binli seviyelere gerileyen konut sektörü, son kampanya ile halk deyimiyle kendine geldi. Önceki gün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayısta ülke genelinde 50 bin 936 konut satıldı. Bu rakam dipten dönüşün habercisi oldu. Nitekim, son kampanyadan yansıyan rakamlar haziran ayında yeniden 100 bin satış seviyesine gelineceğinin sinyalini veriyor. Sektör temsilcileri de, Emlak Konut GYO ile özel sektörün kampanya atağının haziranda konut satışlarını son 6 ayın zirvesine taşıyacağını dile getiriyor.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, haziranda normalleşme, düşük kredili destek paketi ve Emlak Konut kampanyasıyla önemli bir artış yaşanacağını söyledi. Durbakayım, “Kampanyalara gösterilen yoğun ilgi haziranda en az 130 bin konutun el değiştireceğini gösteriyor. Daha önce en yüksek haziran satışının 119 bin adetle yaşandığını düşünürsek bu rakam tüm zamanların rekoru olacak. İpotekli konut satışı da toplam satışlar içindeki payı bugüne kadar görülmemiş oranda yüksek olacak” şeklinde konuştu.

1 yıllık ciro hedefine 6 ayda ulaştı

Emlak Konut GYO, son kampanyayla birlikte hedeflediği yıllıķ 5.2 milyar liralık ciroyu da aşmış oldu. Bu tablo şirketin hisselerine de olumlu yansıdı ve yüzde 2’ye yakın bir değer artışı gözlendi.

Bizim Mahalle’ye büyük ilgi

Emlak Konut GYO, önceki hafta, “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla başlattığı ve 30 projeyi kapsayan kampanyasında ev satın almak isteyenlere sürpriz yaparak, Küçükçekmece Halkalı’da hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle’nin birinci etabını satışa sunmuştu. Projeye ilgi büyük oldu.

Lokasyon farkı kazandıracak

Halkalı Millet Bahçesi’ne komşu, Küçükçekmece Gölü’nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışı ile hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, Geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7’den 70’e herkesin yeni buluşma noktası olacak. İstanbul’a ve bölgeye değer katacak.

Tüm ayrıntılar düşünüldü

Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bizim Mahalle, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor. Bizim Mahalle 1. Etap’ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor.

Emlak Katılım da destek verdi

Emlak Katılım, Emlak Konut GYO ile ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı olanaklar sunan, gayrimenkul sektörüne de destek sağlayacak bir anlaşmaya imza attı. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’nin yer aldığı illerde, 26 farklı Emlak Konut GYO projesinde sınırlı süre için geçerli olacak kampanya kapsamında teslime hazır evler de yer alıyor. Emlak Katılım, konut kampanyasında uygulanan finansman desteği ile müşterilere “ödemesiz dönem” ve uygun vade oranı sağlıyor. Kampanyada 120 ay vade ve 0,79 vade oranı uygulanıyor.

Kuveyt Türk’ten cazip konut finansmanı

l Kuveyt Türk ve Emlak Konut GYO, iş birliği kapsamında, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 180 aya varan vade seçenekleri ve aylık 0,79 kâr oranıyla ev sahibi olmayı mümkün kılan bir kampanya başlattı. “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasına dahil olan bankanın müşterileri ayrıca, yüzde 10 indirimden de yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanarak konut sahibi olmak isteyenler, Kuveyt Türk şubelerinden ve Emlak Konut GYO satış ofislerinden detaylı bilgiye ulaşabiliyor.