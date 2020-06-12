“Hayallerini Erteleme Türkiye”

Bir dönem oturumcu ve yatırımcıların gözde semtleri arasında yer alan Küçükçekmece’nin Halkalı mevkii, Emlak Konut GYO’nun katkılarıyla yeni dönemin de gözdesi olacak.

Bizim mahalle farkı

Halkalı Millet Bahçesi’ne komşu, Küçükçekmece Gölü’nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışı ile hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, Geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7’den 70’e herkesin yeni buluşma noktası olacak. İstanbul’a ve bölgeye değer katacak.

Tüm ayrıntılar bulunacak

Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Bizim Mahalle, insanımızın özünde olan ve özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor.

Sosyal hayatı zengin proje

Bizim Mahalle, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Her detayıyla düşünülmüş farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.

Farklı tiplerde daireler

Bizim Mahalle 1. Etap’ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor.

Projeyle ilgili tüm detaylara satış ofisi ve Emlak Konut GYO çağrı merkezinin yanı sıra projenin web sitesinden ulaşılabiliyor. Proje linki: http://www.emlakkonutbizimmahalle.com

Kampanyaya dahil olan projeler:

Emlak Konut GYO’nun Bizim Mahalle projesinin dışındaki 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan bu büyük fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’deki projeleri kapsıyor. Farklı metrekarelerde daire seçeneklerine sahip olan projeler, sağlıktan eğitime, spor ve alışveriş alanlarından güvenliğe günlük yaşamın her alanında ihtiyaçları karşılıyor.

l Avangart İstanbul

l Avrupark Hayat

l Başkent Emlak Konutları

l Büyükyalı İstanbul

l Cer İstanbul

l Düşler Vadisi

l Ebruli Ispartakule

l Evora İzmir

l Evora Denizli

l Gebze Emlak Konutları 3. Etap

l Göl Panorama Evleri

l İdealist Cadde

l İstmarina

l Karat 34

l Koordinat Çayyolu

l Köy Zekeriyaköy

l Merkez Ankara

l Nidapark İstinye

l Nidapark Küçükyalı

l Niğde Emlak Konutları

l Temaşehir Konya

l Tual Adalar

l Tual Bahçekent

l Semt Bahçekent

l Validebağ Konakları

l Yeniköy Konakları İstanbul