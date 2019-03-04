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Hayallerini bir doktor gerçeğe dönüştürdü

Tokat’ta bir doktor Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan ilkokul öğrencilerinin en büyük hayallerinin sinemaya gitmek olduğunu öğrenince, çocukların bu hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
Hayallerini bir doktor gerçeğe dönüştürdü

Tokat’ta bir doktor Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy’de yaşayan ilkokul öğrencilerinin en büyük hayallerinin sinemaya gitmek olduğunu öğrenince, çocukların bu hayallerini gerçeğe dönüştürdü.


Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, aile doktoru olarak ayda bir defa gittiği Yeniköy’de çocuklara not kağıdı dağıtarak ne istediklerini yazmalarını istedi. Çocuklardan birçoğu sinemaya, müzeye gitmek ve Tokat’ı gezmek istediğini yazarken, bazı çocuklar da çeşitli oyuncaklar istedi. Sosyal medya hesabından “Köy okulundaki çocukların en çok istedikleri. Dileklerini yerine getirmek isteyen parmak kaldırsın” şeklinde paylaşım yapan Coşkun’un çağrısına arkadaşları duyarsız kalmadı. İlkokul öğrencileri bir minibüsle öğretmenlerinin gözetiminde Tokat’a getirilerek hayalleri yerine getirildi. Şehir müzesi ve tarihi mekanları gezen öğrencilere yemek ikram edildi. Daha sonra ilk defa sinemaya giden öğrenciler çizgi film izledi. Sinemadan sonra Tokat Belediyesi çocuk trafik eğitim pistinde öğrenciler akülü araçlara bindi. Parkta oynayarak güzel bir gün geçiren öğrencilerin yaşadıkları sevinçleri yüzlerine yansıdı.


Sınıf öğretmeni Hakan Öcbe, köyün şehre uzak olması nedeniyle çocukların bir çoğunun şehrin imkanlarından faydalanamadığını ifade ederek, “Şehir ortamını görmeyen çocuklarımız vardı. Köyümüzün aile hekimin destekleri ile çocuklardan bazıları ilk kez sinemaya gittiler, eğlendiler. Bu çocuklardan ilk defa şehre gelenler vardı” dedi.


Sınıf öğretmeni Hafize Taşkın, çocukların sinemaya giderek şehir gezisi yapacaklarını öğrendikleri günden bugüne heyecan yaşadıklarını, düzenlenen etkinlikle güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti. Anasınıfı öğretmeni Banu Bezir ise çocukların çok mutlu olduğunu ifade ederek “Çocukların ufukları açıldı. Köy ortamından sürekli gördükleri ortamdan farklı bir ortama gelerek güzel bir gün geçirdiler” diye konuştu.



Sosyal medyadan çağrısına destek yağdı


Dr. Mahmut Coşkun, her ay aile hekimi olarak gittiği köyde çocukların isteklerini bir kağıda yazmasının istediğini belirterek, “Sınıfın yarısı sinema, müze ve şehre gitmek istediklerini yazdı. Tokat’a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bir köy ve çocukların hiçbirisi daha önce sinemaya gelmemişti. Hatta Tokat’ı görmeyenler de vardı. Bunu sosyal medyada arkadaşlarımla paylaştım. Yurt dışından hediye alıp gönderen, para gönderen arkadaşlarım oldu. Hediyeleri hafta içinde çocuklara vereceğim. Sinemada çizgi film izlediler, bir arkadaşımız yemek ısmarladı yemek yediler, belediyemiz sağolsun trafik eğitim pistinde çocukların en büyük isteklerinden akülü arabaya binmelerine imkan sağladı" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
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