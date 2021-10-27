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Gündem Hayalleri suya düştü! Kaftancıoğlu'nun iktidar hüsranıe
Gündem

Hayalleri suya düştü! Kaftancıoğlu'nun iktidar hüsranıe

2020 yılında bir tweet atarak 2022 yılında iktidar olacaklarını ve bütçeyi kendilerinin yapacağını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hayalleri suya düştü. Kaftancıoğlu'nun hayalini kurduğu 2022 yılı TBMM Bütçe teklifi görüşmeleri bugün başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:06:00 -
Hayalleri suya düştü! Kaftancıoğlu'nun iktidar hüsranıe

Daha önce katıldığı bir televizyon programında hükümet hakkında 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' diyerek eleştirilere hedef olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2020 yılında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 2022'de kendilerinin iktidara geleceğini belirterek "TBMM’den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. at fava bekle..." ifadelerini kullanmıştı.

2022 yılı TBMM bütçesi yapıldı

Ancak Kaftancıoğlu'nun 2022 yılı iktidar hayalleri suya düştü. Bugün Meclis'te 2022 yılı TBMM Bütçe teklifi görüşmeleri başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TBMM Başkanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Meclis Başkanı Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifi’nin 2 milyar 198 milyon 221 bin Türk Lirası olarak Komisyona sunulduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “2022 yılı bütçe teklifinin; %72,7’si Yasama, %22,3’ü Yönetim Ve Destek ve %5’i ise Program Dışı Giderler’den oluşmaktadır. Şimdiden 2022 Yılı Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor, siz değerli milletvekillerimize saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.”

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Yorumlar

Neron11

Onların hayali ak parti için sıradan gerçeklerdir.
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oflu baba

BUTCEDEN KENDINE PARA AYIRDINMI
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