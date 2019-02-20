Hayalleri iyilikle buluşturan proje: kitapkoala.com

Kitap Koala’nın Kurucusu Umut Kısa’nın çocukluk hayali olduğu belirtilen ’hayvan ambulansı’ hedefiyle yola çıkılan projede, ilk yıl geride bırakılırken birçok hayvanın tedavisini üstlenildiği bildirildi.

Türkiye’de bulanabilecek tüm kitapları, üstelik cazip indirim oranları ile okurlarla buluşturan Kitap Koala, tüm kazancıyla sokak hayvanlarının tedavi masraflarını üstleniyor. Kitap Koala’nın Kurucusu Umut Kısa’nın çocukluk hayali olduğu belirtilen ’hayvan ambulansı’ hedefiyle yola çıkılan projede, ilk yıl geride bırakılırken birçok hayvanın tedavisini üstlenildiği bildirildi.

"Biz hayvan dostlarımız için çalışıyoruz"

Kitap Koala yetkilisi Selinay Ünlüdoğan Şahin proje ile ilgili yaptığı açıklamada; "Sistemimiz bağış kabul etmeyen, sadece satılan kitaplardan elde edilen kâr ile sürdürülen bir yapıda. Böylece devamlılık hususunda bir kaygı yaşamıyoruz çünkü müşteri nezdinde kitap satan bir e-ticaret sitesi olarak ve müşteri memnuniyeti ile var oluyoruz. Biz hayvan dostlarımız için çalışıyoruz, tüm kârımızı onların tedavisine harcıyor ve şeffaflık adına mali tablolarımızı, Seyir Defteri adını verdiğimiz bir seride aylık olarak yayınlıyoruz. Ancak patronlarımız olarak gördüğümüz hayvan dostlarımıza olan yardımımızı, müşterilerimizin önüne bir duygu sömürüsü olarak çıkarmama hususunda oldukça hassasız. Artan hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyetimiz ile var olmak ve büyümek hedefindeyiz. Böylece ulaşabildiğimiz kadar çok cana ulaşarak, hayallerimizi adım adım gerçekleştirmiş olacağız. Biz ekip olarak kocaman bir aileyiz. Ekibimizin her üyesi her gün artan bir tutku ile canla başla çalışıyor ve değer oluşturuyor" dedi.

Her adımda iyilik ve sevgi

"Her canlının içindeki iyiliğe inanıyoruz" diyen Şahin; Kitap Koala’nın vizyonunun ayrım gözetmeksizin sadece sevmek olduğunu, dünyayı, doğayı, suyu, toprağı, hayvanı, insanı sevdikçe fayda ve fark oluşturmanın kaçınılmaz olduğunu ileterek "Bugün biz bir hayvanın hayatını kurtardık, biz bunu yaparken bir yerlerde bir öğretmen öğrencilerinin geleceğini inşa etti, bir mühendis çevre dostu bir projede yer aldı, bir komşu sadece gülümseyerek diğerinin gününü güzelleştirdi, bir kedi bir çocuğu güldürdü, iyilik her yerde. Biz sadece görmeyi biliyoruz" dedi ve Kitap Koala’nın bu iyilik ve fayda oluşturma anlayışı ile günbegün yeni projelerle büyüdüğünü ekledi.

İlk yıl itibari ile birçok şirket ve vakıf ile çalışmaya başladıklarını kaydeden Şahin, "KPMG, Finansbank, AkçanSA, ÇimSA, Yıldırım Holding, KAHEV ve Sınırsızlar Derneği bunlardan başlıcaları. Kurumsal müşterilerimiz bizlerle kütüphane projeleri gerçekleştirirken, bireysel müşterilerimiz bağış yapma konusunda oldukça ısrarcıydılar. Bağış taleplerini ne kadar sık geri çevirdiğimizi fark edince, ’askıda kitap’ uygulamasına başladık. Artık müşterilerimiz askıda kitap satın alarak, ihtiyacı olan okul kütüphanelerine destek olabiliyorlar. Aynı fırınlardaki askıda ekmek gibi, bugüne dek müşterilerimiz sayesinde 30 bin TL’ye yakın kitap yardımı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Klinik, protez merkezi, barınak hedefleri

Hayvan ambulansı hedefiyle yola çıkan Kitap Koala, gün geçtikçe hayallerini de büyütüyor. Sistem büyüdükçe, klinik, protez merkezi, barınak hedeflerinin olduğunu ileten Şahin; "Kitap Koala’nın Kurucusu Umut Kısa’dan ufak bir alıntı yapmak isterim. Umut Bey, Karl Marx’a atıfta bulunarak der ki; eğer birçok şirket tüm kârını iyiliğe harcasaydı ve Marx kapitalizmin bu yönünü de görseydi, belki kapitalizme bu denli karşı olmazdı. Benzer bir yapı olarak B-Corp şirketlerini örnek gösterebiliriz; bu şirketler toplumsal fayda oluşturmak amacı ile faaliyet gösterir ve kâr ederler, Kitap Koala; yurt dışında birçok örneğini gördüğümüz B-Corp şirketlerin Türkiye’deki ile örneği olarak gösterilebilir. Ve birçok büyük şirket, benzer yapılar inşa ederek Türkiye’deki ve dünyadaki birçok yaraya, birçok toplumsal soruna çözüm getirebilir. İşte bu yüzden bizim hayallerimiz hayatlar, sloganımız ise ’hiçbir canlı acımasın’" dedi.

"Para dünyadaki tek yardım aracı değil"

Sistemin bağış kabul etmeyen, bağımsız bir ticari yapı olduğunun altını çizen Şahin; "Destekçilerimizi geri çevirmiyoruz. Para dünyadaki tek yardım aracı değil, ofisimize gelip kitap paketlememize yardım eden, bizi canla başla çevresine duyurmaya çalışan, arada sevgi dolu mesajlar yazan yüzlerce destekçimiz var. Onlar sayesinde güvenle ve sevgiyle ilerliyoruz. Siz de bize destek olmak isterseniz okumak istediğiniz kitapları bizden alabilir veya bizi çevrenize anlatabilir, en olmadı bir kedinin başını okşayabilirsiniz. Biz sevginizi hissederiz, günümüz güzelleşir" şeklinde konuştu.