Hayalini 2 bin 800 metrede gerçekleştirdi

Gümüşhane’de yaşayan ve dağlara olan tutkusuyla bilinen, hatta düğün albümlerini de yüksek dağ zirvelerinde çektiren sınıf öğretmeni Ersin Kalay, yıllardır hayalini kurduğu kayakla zirve inişi etkinliğini 2 bin 800 metrede gerçekleştirdi.

Gümüşhane’de 17 yıldan beri görev yapan ve bugüne kadar dağlara gönül vermiş arkadaşlarıyla çok sayıda doğa etkinliği düzenleyen Trabzonlu Kalay, dağlara olan tutkusunu evlendikten sonra da eşiyle birlikte gerçekleştiriyor.Dağları gezip coğrafyayı gördükçe Gümüşhane’ye hayranlığı daha da artan Kalay, Gümüşhane dağlarını gördükten sonra buralardan kayakla inme hayalini gerçekleştirmek için 5 yıl önce kayak öğrendi.

“Fotoğraflarını görmüş hayran olmuş ve buraya muhakkak gitmeliyim diye düşünmüştüm”

Kürtün ilçesine bağlı Yaylalı köyünde bulunan krater gölü ‘Karagöl’ün Acembol isimli 2 bin 990 metre yükseklikteki zirvesinden köye kadar kayakla inmeyi 6 yıl önce kafasına koyan Kalay, bu bölgeye hayranlığını “İlk olarak daha dün gibi aklımda 2013 tarihinde tanıştım Karagöl Acembol Dağı ile. Yaklaşık olarak 3 bin metre yükseltisi ile fotoğraflarını görmüş hayran olmuş ve buraya muhakkak gitmeliyim diye düşünmüştüm. Ondan sonra da yaz kış demeden yıllardır ziyaret ettiğim yer oldu. O kadar hayran oldum ki düğün fotoğraflarımın bir kısmını da bu dağın zirvesinde çekildim. Özellikle kış mevsiminde karlarla kaplı haline hayranım. Her kulvarından defalarca zirvesine çıktığım bu dağın o eşsiz manzarasını seyretmek bana apayrı bir mutluluk vermiştir” cümleleriyle ifade etti.

“Hiç plan, hazırlık yapmadan ertesi gün sabah erkenden yola çıktık”

Hayalini gerçekleştirebilmek için tek sorunun aşırı kar miktarına karşılık kendisiyle o zirveye gelecek, dağları seven ve kayak yapmasını bilen bir ekip arkadaşı bulmak olduğunu kaydeden Kalay, “Beraber kayak sporuna başladığımız Torul’dan Anıl Turan arkadaşıma bu teklifimi götürdüğümde düşünmeden kabul etmesi beni hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırmıştı. Hiç plan, hazırlık yapmadan ertesi gün sabah erkenden yola çıktık” dedi.

Yaylalı köyüne geldiklerine havanın çok güzel olmasına karşın baharın yaklaşması nedeniyle ısınan havayla birlikte zemindeki karın yumuşamasının yürüyüşü zorlaştırmasına aldırış etmeyen Kalay ve arkadaşı Turan, kayak malzemeleriyle birlikte bata çıka 7 kilometre boyunca zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 2 bin 800 metrelik irtifaya geldiklerinde yoğun bir sis tabakası ve kar yağışıyla karşılaşan Kalay ve Turan, 5 saatte gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından kayakları ayaklarına takarak köye geri döndü.

“Dağ bizi gülen yüzüyle karşılamış fakat biz ona yaklaştıkça utangaçlığı tutmuş ve bütün güzelliğini saklamıştı” diyerek zirve tırmanışı sırasında yaşadıklarını anlatan Kalay, bölgeyi ve dağı çok iyi bildiği için çığ oluşabilecek parkurlardan uzaklaşarak olabildiği kadar rotayı uzatarak 1,5 saat boyunca kesintisiz kayak yaptı ve başlangıç noktasına döndü.

Hem hayallerini gerçekleştirmiş hem de hayatta sahip olabileceği eşsiz bir macera ve tecrübe yaşadığını dile getiren Kalay, “O dağa tekrar gideceğiz ama bu sefer havanın açık olduğu ve o muhteşem manzaranın tadını çıkartarak. Bu zorlu macerada beni yalnız bırakmayan ekip arkadaşım Anıl Turan’a sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

“Gümüşhane yaz ve kış turizmi için ideal bir coğrafyaya sahip ve bu bakımdan çok şanslı”

Bölgenin kayak sporuna oldukça elverişli olduğunu kaydeden Turan, “Kış dağcılığını seven biri olarak bana kazandırdığı tecrübeleri ile bu dağın yeri bende apayrıdır. Kışın bu dağa her çıktığımda aklımda hep zirveden aşağıya kayakla inmek vardı. Bu spor için gerçekten çok elverişli bir dağ. Kendinize istediğiniz zorlukta parkur oluşturabilirsiniz.Gümüşhane bu bakımdan çok şanslı. Çünkü yaz ve kış turizmi için ideal bir coğrafyaya sahip” ifadelerini kullandı.