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"Hayalin üzerine engel oluşturmamak gerekiyor"

AA Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şaban Kızıldağ:- "Geçmişini bilmeyenin gelecekle ilgili tasarım yapması mümkün değil. Hayalin üzerine engel oluşturmamak, sağlıklı bir toplum oluşturmak gerekiyor"

29 Kasım 2018 Perşembe 13:04
"Hayalin üzerine engel oluşturmamak gerekiyor"

ANTALYA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şaban Kızıldağ, geçmişle bağ oluşturmak, gerçek hayatla akademik hayatı birleştirmek gerektiğini belirterek "Geçmişini bilmeyenin gelecekle ilgili tasarım yapması mümkün değil. Hayalin üzerine engel oluşturmamak, sağlıklı bir toplum oluşturmak gerekiyor." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM'18) oturumlarla devam ediyor.

AA Yönetim Kurulu Üyesi Kızıldağ, Antalya'daki Turizm Merkezi Belek'te düzenlenen programda, "Ulusal Bilgi Politikaları Kapsamında Ana Konuşmalar ve Deneyim Paylaşımları" konulu panelde değerlendirmelerde bulundu.

Özel birkaç şirkete danışmanlık için yaklaşık 10 senedir 57 ülke üzerinde çalışma yaptıklarını belirten Kızıldağ, 57 ülkenin tamamının Müslüman ve toplam nüfusunun bir milyar 770 milyon, yani dünya nüfusunun üçte biri olduğunu bildirdi. Kızıldağ, bu ülkelerde teknoloji, etim, sağlık, spor, marka ve katma değer gibi kategorilerde çalışma yaptıklarını ifade etti.

İnsanların biraz kompleksli yetiştiğine, herkesin "El alem ne der?" hapishanesinde büyüdüğüne değinen Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Toplumun önünde konuşmaktan, iki kişi bir ara geldiğinde selam vermekten sıkıntı yaşayan bir kültürden geliyoruz. Ciddi bir sıkıntı var. Her insanın içinde iki benlik vardır, birisi sizinle beraber doğar sizinle beraber ölür. O içinizdeki çocuk üç yaşında da 90 yaşında da aynıdır. Öteki annenin babanın çevresiyle oluşan benliktir. Biz millet olarak içindeki beni çok erken yaşlarda öldürüyoruz. Ondan dolayı iletişim, icat çıkartma problemi var, ondan dolayı inovasyon, bir araya gelme problemi var."

Kurumların, insanların herkesin mazeret ürettiğini dile getiren Kızıldağ, herkesin gözünün başka yerde olduğunu anlattı. Mazeret oluşturmamak gerektiğini aktaran Kızıldağ, "Yaşamıyoruz. Dokunuyoruz, sarılıyoruz, yaşamıyoruz." dedi.

İnsanların aynı kitabı, yazarları okuduğunu, aynı konunun uzmanı olduğunu, aynı takıntılarla dünyayı farklı göremediğini belirten Kızıldağ, bardağın boş tarafının görülmemesi gerektiğini bildirdi.

Beslenme, öğrenme ve kavrama bozukluklarının milli hastalıklar olduğunu vurgulayan Kızıldağ, kişinin eğitiminde öğrendiğini gerçek hayatta uygulamadığını söyledi.

Geçmişle bağ oluşturmak, gerçek hayatla akademik hayatı birleştirmek gerektiğini kaydeden Kızıldağ, "Geçmişini bilmeyenin gelecekle ilgili tasarım yapması mümkün değil. Hayalin üzerine engel oluşturmamak, sağlıklı bir toplum oluşturmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de sağlıklı bir ruh hali, kendini ve başkalarını seven insanlar topluluğu olması gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Kızıldağ'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:04
  1. AA Yönetim Kurulu üyesi Dr. Şaban Kızıldağ
  2. hayat
  3. KAM
  4. Kongre

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