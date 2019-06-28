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“Hayalimdeki Çin” resim yarışmasında dereceye girenlere Çin tatili

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından organize edilen "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"nın dördüncüsü düzenlendi.

28 Haziran 2019 Cuma 18:20
“Hayalimdeki Çin” resim yarışmasında dereceye girenlere Çin tatili

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından organize edilen "Hayalimdeki Çin Resim Yarışması"nın dördüncüsü düzenlendi. Dereceye giren ilk 10 öğrenci, Çin tatili kazandı.


İlki 2016 yılında düzenlenen Hayalimdeki Çin Resim Yarışması’na katılan okul ve öğrenci sayısı her geçen yıl artarken, dördüncüsü düzenlenen yarışmada dereceye giren ilk 10 öğrenci, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kazandı. Bu yılki yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğinde düzenlen tören ile aldı. Öğrencilerin resimleri elçilik binasında sergilenirken, Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ümran Aydın birincilik ödülünü Büyükelçi Deng Li’den aldı.


Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Büyükelçi Deng Li, “Artık hayalden çıkıp Çin’e gideceksiniz. Çin’i gördükten sonra hayalleriniz gerçek olacak. Artık hayalinizdeki Çin’i değil, gördüğünüz Çin’i çizeceksiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 18:20
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